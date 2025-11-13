Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Cât plătesc la un credit pentru locuință

Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Pentru multe persoane, achiziția unei locuințe este tot mai dificilă. Astfel, tot mai mulți se îndreaptă către creditele imobiliare. Cât plătesc la un credit pentru locuință.

Piața imobiliară din România continuă să țină prețurile ridicate la locuințe, indiferent dacă vorbim despre case, apartamente sau garsoniere. Majoritatea românilor nu pot strânge suma necesară pentru a își achiziționa o locuință, așadar, sunt nevoiți să apeleze la creditele bancare, indiferent dacă este vorba despre cel pentru prima casă sau un credit imobiliar.

Românii, dependenți de împrumuturile bancare

Cei care vor să facă un credit trebuie să aibă în vedere două aspecte și anume timpul în care va trebui să ramburseze banii și suma pe care trebuie să o dea înapoi.

În România, durata maximă pe care o persoană o poate alege pentru a rambursa un credit imobiliar este de 30 de ani. Fiind vorba de o perioadă mai mare, înseamnă că rata lunară va fi mai mică. Totuși, sunt și oameni care vor să scape cât mai repede de povara aceasta și aleg creditele pe o perioadă de 20 de ani, iar suma lunară va fi, evident, una mai mare.

De exemplu, pentru un credit de 80.000 de euro, echivalentul a 367.355 de lei, cu o dobândă anuală efectivă (DAE) de 8,43%, rata va fi de 2.496 de lei lunar, la care se adaugă alți 42 de lei asigurare. Astfel, rata lunară va fi de 2.684 de lei.

Ce trebuie să știe românii care nu mai pot achita ratele la bancă

Datornicii trebuie să știe la ce riscuri se expun atunci când nu achita la timp ratele lunare la bancă. Dacă o persoană a adunat mai multe datorii la bancă și nu și-a plătit ratele, este înștiințată prin e-mail, SMS sau scrisoare, banca menționând suma restantă, dar și eventualele penalități. Dacă în continuare există întârzieri, instituția financiară trimite somații oficiale.

Recomandările autorului: