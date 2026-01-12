Transparența salarială a devenit obligatorie în România începând cu ianuarie 2026, unde angajatorii sunt nevoiți să afișeze salariul sau intervalul salarial direct în anunțurile de angajare. Cu toate acestea, piața muncii intră în noul an într-un contrast evident: sute de locuri de muncă disponibile, dar niciun anunț care să includă informații despre remunerație, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit datelor analizate la începutul anului, niciunul dintre cele 133 de posturi publicate recent orașul Iași, un important centru universitar din România, nu menționează salariul oferit, în ciuda faptului că noile reguli europene impun comunicarea clară a acestor informații încă din faza inițială a recrutării.

Noile obligații fac parte din cadrul legislativ adoptat la nivelul Uniunea Europeană, care urmărește reducerea diferențelor salariale și creșterea corectitudinii pe piața muncii. Conform reglementărilor, salariul sau intervalul salarial trebuie comunicat înainte de primul interviu, astfel încât candidații să știe de la început la ce nivel de venit se pot aștepta.

