Trei artere majore din București ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 2, în baza unui proiect care va fi discutat în Consiliul Local pe 29 aprilie. Este vorba despre Șoseaua Colentina, Bulevardul Chișinău și Calea Moșilor.

Autoritatea locală solicită Consiliului General al Municipiului București transferul în administrare al acestor bulevarde pentru a putea demara lucrările de modernizare necesare, notează jurnaliștii de la Buletin de București.

Zona Obor ar putea trece la sectorul 2

În cazul Șoselei Colentina, cererea vizează segmentul cuprins între zona Obor și Șoseaua Fundeni. Potrivit autorităților, proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale, reconfigurarea profilului transversal, amenajarea de piste pentru biciclete, extinderea spațiilor verzi și măsuri pentru creșterea siguranței rutiere.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 2 justifică inițiativa prin creșterea numărului de autovehicule, degradarea accelerată a arterelor și creșterea traficului. Modernizarea arterelor vizate ar contribui la fluidizarea circulației și la reducerea efectelor poluării. Finanțarea lucrărilor ar urma să fie asigurată din bugetul local al Sectorului 2 sau din alte surse legal constituite.

Pe lista arterelor vizate de proiect se află și Bulevardul Chișinău. În acest areal sunt propuse lucrări de modernizare structurală, funcțională și estetică, precum și revitalizarea zonelor adiacente. Măsurile includ, în mod similar celorlalte proiecte, modernizarea drumului, piste pentru biciclete și amenajarea de spații verzi.

În egală măsură, Primăria Sectorului 2 solicită preluarea Căii Moșilor. Și în acest caz sunt prevăzute lucrări de modernizare, extinderea spațiilor verzi și amenajarea de piste pentru biciclete.

De notat că toate aceste proiecte depind însă de acordul Primăriei Generale a Municipiului București, care trebuie să aprobe transferul arterelor către administrația locală.

