Ce faci cu bidoanele de 5 litri? Sistemul SGR din România nu permite reciclarea lor

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a fost lansat oficial în România pe 30 noiembrie 2023. Este administrat de RetuRO și vizează colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi (sticlă, plastic și metal) prin returnarea lor în schimbul unei garanții de 0,50 lei. Ce nu știu mulți români, însă, este că nu toate ambalajele fac parte din acest sistem.

Pentru a putea fi returnate în Sistemul de Garanție Returnare, ambalajele de băuturi trebuie să fie nedeformate sau strivite și cu eticheta cu codul de bare  intactă. De asemenea, trebuie, să fie curate și scurse bine.

După ce ambalajele au fost colectate în magazine, manual sau la aparatele RVM, ele sunt ajung la centrele de sortare și numărare ale RetuRO, compania care administrează Sistemul de Garanție Returnare din România.

Ambalaje care NU fac parte din SGR

– ambalaje din carton tip Tetrapak

– borcane

– recipiente PET de 5 litri

-lapte și produse lactate

– ulei și oțet

– suc de roșii

– apă demineralizată

Ce faci cu bidoanele de plastic pe care SGR nu el acceptă

– sticlele de plastic de 5 litri pot fi aruncate responsabil la pubelele galbene de reciclare menajeră, nu la automatele din magazine

– sau pot fi reutilizate creativ, putând fi transformate in: stropitoare de grădină, ghivece și jardiniere sau hrănitoare pentru păsări

