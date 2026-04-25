Nouă lege pentru limitarea vânzărilor de mașini second hand, fenomenul care a dus la îmbătrânirea accelerată a flotei auto din România. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță viitoare restricții în ceea ce privește piața mașinilor la mâna a doua. Noua măsură are ca scop combaterea comerțului ilegal.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dat detalii legate de ordonanța de urgență pe care o va propune în acest sens.

Maxim două mașini vechi importate pentru fiecare român

Astfel, noul act normativ va stipula că o persoană fizică nu va putea aduce și înmatricula mai mult de două autovehicule vechi din alte state. Măsura are ca scop combaterea comerțului ilegal cu astfel de autoturisme, care a explodat în ultimii ani.

”Noi am propus două, în sensul că, dacă ești samsar, chiar cu două mașini pe an nu prea ai activitate economică, să zic așa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-și iau două mașini într-un an. Înțeleg că propunerea este să fie o mașină. Pe partea cealaltă, să știți că sunt foarte mulți care ziceau de ce să fie limitat dreptul… Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de mașini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a afirmat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info.

Proiectul va fi finalizat după discuțiile cu firme specializate în comerț de mașini second hand

Ministrul a informat că poartă discuții și cu firmele specializate în comerțul cu mașini second hand și care au activități legale.  În funcție de concluziile acestor discuții se vor stabili propunerile din viitorul act normativ.

„Momentan formula este de două mașini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi niște modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiți din second hand, care ne-au atras atenția că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunțăm la o piață legitimă, cea de second hand. Și vom mai avea niște îmbunătățiri și pe zona asta economică”, mai explică Buzoianu.

Însă, cum românul e inventiv, ar putea apela la așa-numiții „samsari de mașini”, care fac comerț nefiscalizat, sau la rude și prieteni pentru a cumpăra autovehicule din alte state pe numele lor. Însă, Diana Buzoianu dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru a combate acest tip de comerț ilegal.

