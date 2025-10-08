Semnal de alarmă din partea nutriționiștilor. Cafeaua virală care îți poate aduce kilograme în plus

Printre pasionații de fitness a apărut un nou trend pe rețelele de socializare. Adepții unui stil de viață sănătos optează pentru o combinație între cafea și pudră proteică numită „proffee”. Băutura promite energie mai multa, dar și masă musculată, specialiștii în nutriție spun că această combinație ne poate sabota silueta și sănătatea.

Tot mai mulți adepți ai sportului aleg să își completeze cafeaua de dimineață cu o cupă de pudră proteică pe premisa că băutura „magică” la va stimula masa musculară. Experții avertizează că acest „truc” nu este atât de sănătos pe cât pare.

Adam Clark, unul dintre cei mai renumiți antrenori și specialiști în nutriție sportivă din Marea Britanie, vine cu un avertisment. El subliniază că amestecul de proteină cu cafeaua zilnică face mai mult rău decât bine dacă nu este corelată și cu o activitate fizică potrivită sau un stil de viață activ.

„Mulți oameni sunt în necunoștință de cauză în privința cantității de pudră proteică pe care ar trebui să o consume. Aceasta variază în funcție de greutatea corporală și de nivelul de activitate fizică. Depășirea dozei recomandate poate avea efecte secundare”, avertizează expertul în fitness citat de Daily Mail.

De câte proteine are nevoie corpul

Potrivit nutriționiștilor, un adult ar trebui să consume în jur de 0,75 de grame de proteine pe kilogram. Asta înseamnă aproximativ 45 de grame de proteine pe zi pentru o femeie și 55 de grame pentru un bărbat.

Rețetele de „proffee” care fac furori pe TikTok includ uneori cantități uriașe de pudră proteică. Unele ajung să adauge în cafea chiar și 33 de grame de proteine, adică peste 70% din aportul zilnic recomandat concentrat într-o singură băutură.

Riscurile unui consum excesiv de proteine

Atunci când aportul proteic depășește nevoile reale, surplusul nu mai slăbește. „Dacă îți iei mai multe proteine decât ai nevoie, acest lucru poate duce la creștere în greutate în loc de scădere”, atrage atenția specialistul. Proteinele neutilizate de organism sunt stocate sub formă de grăsime.

Recomandările autorului: