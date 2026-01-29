Serialul de pe Netflix care a cucerit abonații din zeci de țări, inclusiv în România. A fost lansat cu doar câteva zile în urmă

Un serial lansat de Netflix cu doar câteva zile în urmă a reușit să se transforme deja în una dintre cele mai populare producții de pe celebra platformă de streaming. Primul sezon are doar opt episoade, dar a ajuns în topul preferințelor din 76 de țări, în această săptămână, inclusiv în România.

Este vorba „Pasiune pe gheață” („Finding Her Edge”), un serial lansat pe 22 ianuarie 2026, cu multe momente dramatice. În această nouă producție este spusă povestea Adrianei Russo (interpretată de Madelyn Keys), o patinatoare care încearcă să își redobândească ambiția și optimismul de altădată.

Părinții Adrianei au fost patinatori de succes, iar după ce s-au retras au deschis un patinoar unde antrenează tineri cu potențial. Sora mai mare a Adrianei, Elise (Alexandra Beaton), cât și cea mică, Maria (Alice Malakhov), sunt antrenate de tatăl lor, iar de când mama celor trei surori a murit, Adriana încearcă să își ajute tatăl să se ocupe de patinoar.

Cândva, Adriana era o patinatoare cu mult potențial, însă tatăl ei a descurajat-o să continue alături de partenerul și prima ei dragoste, Freddie O’Connell (Olly Atkins). De atunci, Adriana nu a mai patinat, însă acum, ea și Freddie se vor întâlni din nou.

