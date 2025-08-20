Tinerii care au murit pe A1 au fost identificați. Primarul comunei în care locuia fata afirmă că cei doi aveau o relație

În urma tragediei de pe Autostrada București-Pitești, în care au murit doi tineri, ies la iveală detalii cutremurătoare. Șoferul camionului care i-a lovit mortal le-a spus polițiștilor că victimele s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, iar apoi s-ar fi aruncat în fața autotrenului.

Primarul comunei în care locuia fata afirmă că cei doi aveau o relație. În acest caz, polițiștii deschiseseră o anchetă.

„Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră.

Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă.

Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație. Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”, a precizat Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare, pentru Digi24.

Victimele aveau 14, respectiv 19 ani, conform unor surse din anchetă. Părinții au mers pentru a-i identifica și urmează să le ridice trupurile de la Institutul de medicină legală.

Accident grav pe A1 București-Pitești

Un accident grav a avut loc pe Autostrada București-Pitești, la kilometrul 41. Doi tineri, o fată și un băiat, și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un tir, în timp ce se deplasau pe autostradă, ca pietoni.

„Veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat.

Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”, a mărturisit șoferul.

