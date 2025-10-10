De două luni, locuitorii orașului Sibiu se confruntă cu o invazie de vaci. Exasperați de mizeria pe care o lasă în urmă, aceștia au sesizat autoritățile, însă degeaba. Chiar dacă poliția locală l-a amendat pe proprietarul fermei, vacile vin în continuare.

Zeci de vaci pasc nestingherite, lasând mizerie pe trotuare în urma lor și distrugând spațiile verzi în orașul care a fost cândva Capitala Culturală a Uniunii Europene în 2007. Atunci, fostul locatar al Palatului Cotroceni și prim-turist al țării, Klaus Iohannis, a fost primarul acestui oraș cândva măreț.

Sibiul, din fosta Capitală Europeană a Culturii, a ajuns zonă de păscut

La aproape două decenii, locuitorii unui cartier rezidențial trebuie să suporte mirosul iritant al vacilor, în timp ce locatarul a „șase case” are de furcă cu ANAF! Publicația Ora de Sibiu, care a realizat filmările și fotografiile, arată cum vacile le perturbă viețile cotidiene ale sibienilor din cartierul Henri Coandă Residence.

„La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trec prin cartier, fac mizerie și rup pomii. Persoana responsabilă a venit și le-a luat, dar vacile continuă să apară. Pasc pe un câmp din apropiere și apoi revin în cartier.”, a spus localnicul.

„Poliția a venit de două-trei ori doar pentru a constata faptele. Au spus că nu pot face altceva decât să sancționeze proprietarul cu amendă, conform Legii 61. Au aplicat amenda, dar vacile au continuat să revină. Chiar au rupt și gardul, iar mizeria de pe trotuare este de nesuportat, pentru că animalele își fac nevoile în cartier”, a mai precizat localnicul, citat de Ora de Sibiu.

Natura își vrea țara înapoi

Nici Capitala țării nu stă mai bine. Cândva administrată de primarul Nicușor Dan, care din mai 2025 a plecat la Palatul Cotroceni, Bucureștiul a ajuns invadat de vulpi. În primăvară, panica s-a instalat și în orașul Otopeni, când prezența unui mistreț a declanșat avertismentul RO-ALERT.

Între timp, pantera fugită din Bulgaria care ar fi fost văzută în județul Giurgiu astă-vară nu a fost nici până azi găsită. Cu autoritățile locale copleșite și de problema urșilor, pare că acesta este semnalul că NATURA își vrea ȚARA ÎNAPOI! Pentru că mulți români nu mai vor sau nu mai pot să o recupereze…

