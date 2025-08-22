Un turist a fost scos cu forța din APĂ și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Acesta a primit o amendă de 2.500 de lei

Un turist a fost scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Bărbatul a refuzat să iasă din apă, deși era arborat steagul roșu. Acesta a primit și o amendă de 2.500 de lei.

Incidentul a avut loc pe o plajă din stațiunea Venus. Acolo era arborat steaul roșu. Salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor pentru că un turist a refuzat să iasă din apă. Oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze, după ce bărbatul a devenit recalcitrant. În același timp, el a refuzat să se legitimeze.

Turistul a fost amendat cu 2.500 de lei, 1.000 de lei pentru că a ignorat steagul roșu și 1.500 de lei pentru că fost agresiv și a refuzat să se legitimeze.

Steagul roșu este arborat în Costinești, în Neptun, în Olimp, în Venus, Cap Aurora, Saturn și Mangalia.

Alertă ANM: cod galben de instabilitate atmosferică

A fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică, pentru ziua în curs, valabil în intervalul 12:00 – 21:00. Zone afectate sunt următoarele: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

„În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, transmite ANM.

