Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”

Fostul premier Victor Ponta a participat astăzi la ceremonia de Sfințire a Picturii Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment care marchează un moment religios important. În cadrul evenimentului, Ponta a transmis un mesaj de apreciere pentru realizarea proiectului, și subliniază importanța Catedralei pentru patrimoniul cultural și spiritual al României.

„Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți. Suntem o capitală europeană, o țară europeană creștină, și avem un simbol pe care toți ceilalți îl aveau și noi nu. Slavă Domnului că am reușit să o facem”, spune Ponta.

Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului a început. Președintele, premierul, Custodele Coroanei, politicieni, invitați din afară, vedete, dar și oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor

