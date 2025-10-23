Prima pagină » Social » „Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi

„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi

23 oct. 2025, 15:50, Social

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) este una dintre cele mai aglomerate secții ale Spitalului Județean Mavormati din Iași. Zilnic este înregistrată cea mai mare avalanșă de pacienți, unii în stare gravă care justifică prezența, iar alții cu alte scopuri.

Femeia care vine zi de zi în Unitatea de Primiri Urgențe

O pacientă din județul Botoșani se prezintă zilnic în serviciul de urgență a Spitalului Județean. Deși starea ei medicală nu este una care ar putea să îi pună în pericol viața, la momentul prezentării personalul medical este obligat să îi acorde asistență, iar acest caz nu este unul singular.

Medicul Dănuț Panaitescu a vorbit și despre acele persoane care preferă serviciul de urgențe în locul medicului de familie.

„Avem un număr de pacienți pe care deja îi cunoaștem foarte bine. Fac parte din familie, așa ca să zic, vin foarte des. Fie cu aceleași cauze sau altele și de fiecare dată constatăm că nu au nicio problemă și merg acasă cu aceleași recomandări pe care ei nu le respectă. Da, există”, a spus medicul, potrivit Botoșăneanul TV.

În special o doamnă în vârstă care se prezintă la UPU mai degrabă pentru socializare și pare că face deja parte din „familia” celor de la urgențe. Socializarea cu restul pacienților, dar și cu personalul medical îi mai umple din golul singurătății.

„Da, aici pot să confirm, da, avem cel puțin o persoană, o doamnă foarte simpatică de altfel, care vine zilnic. Vine zilnic cu aceleași acuze, dar în momentul în care ajunge, mă rog, în spațiul unde este evaluată și tratată, își găsește subiecte de discuții cu ceilalți pacienți din stânga și în dreapta ei și își petrece câteva ore bune în serviciul de urgență, apoi ne zice că se simte mai bine și că vrea să meargă la domiciliu”, a mai spus medicul.

Pericolul care se ascunde în spatele „socializării”

Chiar dacă este una dintre pacientele cunoscute ale Unității de Primiri Urgențe și probabil că este la curent cu numele fiecărui angajat, de la infirmier la medic, doamna pare că are parte de consultul medical.

Este posibil ca într-una dintre prezentările ei la spital, starea sa de sănătate să se degradeze și în realitate.

„Îi facem o fișă de prezentare, să fie evaluată, să excludem, Doamne ferește, ceva care să-i pună viața în pericol sau o afecțiune pe care ieri nu o avea, dar o are acum. Și asta trebuie să facem de fiecare dată. Având în vedere că are o vârstă înaintată, posibil că ea, la un moment dat, chiar să i se facă rău. La modul general, noi trebuie să facem o evaluare medicală la fiecare pacient, indiferent de câte ori s-a prezentat sau nu, de fiecare dată noi trebuie să le evaluăm și să excludem o afecțiune medicală care poate pune viața în pericol imediat. Și din această cauză numărul de prezentări este mare”.

