Petrolul, deși se află în concordat preventiv, se autofinanțează, bugetul clubului fiind compus din mai multe venituri.

Probabilitatea de a intra insolvență este tot mai mică. Acum există drepturi TV, sponsorizări, abonamente și bilete și vânzare de jucători.

Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră

Gruparea petrolistă l-a vândut săptămâna trecută pe Tidiane Keita la CFR Cluj, pentru care a încasat 400.000 de euro. E a treia vânzare importantă parafată de „găzari” în ultimele două luni, după Marian Huja la Pogon (Polonia) și Mihnea Rădulescu la Universitatea Craiova, mutări efectuate pe aceeași sumă.

Petrolul a negociat și i-a dorit pe Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță, puși pe liber de FCSB, dar care au preferat să meargă la CFR Cluj și U Cluj, deși inițial îți dăduseră acceptul pentru a veni la Ploiești, scrie ProSport.

Keita nu este, însă, singurul fotbalist care a plecat de la Petrolul. Fundașul central Alexandru Stănică va juca la divizionara secundă FC Tunari. Fostul căpitan al celor de la Concordia Chiajna venise la Petrolul vara trecută.

Situația de azi este precum cea din 2021, când echipa „galben – albaștrilor” reușea să se autofinanțeze și să reziste cerințelor de prima ligă. Cunoscut ca un club cu dificultăți financiare, Petrolul este acum cu salariile la zi, ba, mai mult, a achitat și primele de joc pentru victoria cu Metaloglobus și egalul de la Galați.

De altfel, Petrolul a anunțat acum două săptămâni faptul că a prelungit contractele fotbaliștilor Tommi Jyry (25 de ani) și Kilian Ludewig (25 de ani) până în 2027.

UTA Arad a învins acum o săptămână, în deplasare, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a patra din Superligă.

Cum arată etapa a 5-a din Superligă?

Vineri, 8 august

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – Dinamo

Sâmbătă, 9 august

Ora 18.30 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.30 Universitatea Cluj – Petrolul Ploieşti

Duminică, 10 august

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR 1907 Cluj (amânat)

Ora 19.00 Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Ora 21.30 FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august

Ora 19.00 FC Botoşani – FC Argeş

Ora 21.30 Oţelul Galaţi – FC Rapid