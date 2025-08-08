Prima pagină » Sport » Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră

Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră

08 aug. 2025, 14:37, Sport
Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră

Petrolul, deși se află în concordat preventiv, se autofinanțează, bugetul clubului fiind compus din mai multe venituri.

Probabilitatea de a intra insolvență este tot mai mică. Acum există drepturi TV, sponsorizări, abonamente și bilete și vânzare de jucători.

Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră

Gruparea petrolistă l-a vândut săptămâna trecută pe Tidiane Keita la CFR Cluj, pentru care a încasat 400.000 de euro. E a treia vânzare importantă parafată de „găzari” în ultimele două luni, după Marian Huja la Pogon (Polonia) și Mihnea Rădulescu la Universitatea Craiova, mutări efectuate pe aceeași sumă.

Petrolul a negociat și i-a dorit pe Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță, puși pe liber de FCSB, dar care au preferat să meargă la CFR Cluj și U Cluj, deși inițial îți dăduseră acceptul pentru a veni la Ploiești, scrie ProSport.

Keita nu este, însă, singurul fotbalist care a plecat de la Petrolul. Fundașul central Alexandru Stănică va juca la divizionara secundă FC Tunari. Fostul căpitan al celor de la Concordia Chiajna venise la Petrolul vara trecută.

Situația de azi este precum cea din 2021, când echipa „galben – albaștrilor” reușea să se autofinanțeze și să reziste cerințelor de prima ligă. Cunoscut ca un club cu dificultăți financiare, Petrolul este acum cu salariile la zi, ba, mai mult, a achitat și primele de joc pentru victoria cu Metaloglobus și egalul de la Galați.

De altfel, Petrolul a anunțat acum două săptămâni faptul că a prelungit contractele fotbaliștilor Tommi Jyry (25 de ani) și Kilian Ludewig (25 de ani) până în 2027.

UTA Arad a învins acum o săptămână, în deplasare, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a patra din Superligă.

Cum arată etapa a 5-a din Superligă?

Vineri, 8 august

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – Dinamo

Sâmbătă, 9 august

Ora 18.30 UTA Arad – Farul Constanţa
Ora 21.30 Universitatea Cluj – Petrolul Ploieşti

Duminică, 10 august

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR 1907 Cluj (amânat)
Ora 19.00 Universitatea Craiova – FC Hermannstadt
Ora 21.30 FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august

Ora 19.00 FC Botoşani – FC Argeş
Ora 21.30 Oţelul Galaţi – FC Rapid

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Evz.ro
Mândria lui Ceaușescu, îngenuncheată de asiatici. Sfârșitul unei fabrici legendare
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Motivul pentru care Gheorghe Turda preferă să fie ceva mai discret atunci când vine vorba despre relația în care se află! Ce a mărturisit interpretul de muzică populară?
RadioImpuls
Motivul pentru care un bărbat a ajuns la spital cu halucinații și paranoia. Medicii, șocați de ce au descoperit. Ce i s-a întâmplat și cum a fost salvat în ultima clipă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
ADN-ul dezvăluie ce anume a ucis trupele lui Napoleon în timpul campaniei din Rusia
ULTIMA ORĂ VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
15:07
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
REACȚIE Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
15:05
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
COMUNICAT Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
15:05
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
HOROSCOP Horoscop 9 august 2025. TAURII depășesc toate obstacolele
15:00
Horoscop 9 august 2025. TAURII depășesc toate obstacolele
ACTUALITATE Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc
15:00
Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc
POLITICĂ Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii
14:58
Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii