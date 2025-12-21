Echipa engleză de fotbal FC Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League.

Internaționalul Radu Drăguşin, accidentat grav în ianuarie 2024, a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă și a apărut ca rezervă pe foaia de joc.

Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier League! Negocierile cu AC Milan, infirmate

În clasament, Liverpool are 29 de puncte şi a ajuns pe poziţia a cincea, în vreme ce Tottenham e pe locul 13, cu 22 de puncte.

S-a vehiculat în ultimele zile un posibil împrumut la formația italaină AC Milan.

Florin Manea, agentul de jucaptori care-i reprezintă interesele, a respins categoric zvonurile și a transmis că, în acest moment, nu există discuții oficiale cu gruparea de pe San Siro. Agentul a explicat că orice posibilă mutare ar trebui să treacă prin el și că, până acum, nu a fost contactat.

„Nu este nimic adevărat, eu nu știu nimic. Trebuie să se vorbească cu mine, altfel sunt degeaba discuțiile. Noi nu ne-am gândit să plecăm în această iarnă. Dacă am vrea să facem asta, găsim variante. Nu ne-a stat gândul să plecăm acum.

În viață nu se știe niciodată și mai ales în fotbal, dar poziția noastră în momentul de față este să continuăm la Tottenham. Radu este în revenire, așteaptă să joace, se pregătește pentru asta”, a spus Florin Manea la Digi Sport.

„Colegii de la lot mi-au dat mesaje”

„Eu am sperat până în ultimul moment că nu va fi o accidentare serioasă, deși mi-am dat seama că este ceva grav pentru că era o senzație pe care n-am mai simțit-o niciodată. S-a dovedit a fi cel mai grav scenariu. A fost dificil până m-am obișnuit și am acceptat ceea ce s-a întâmplat.

Am primit foarte multe mesaje, atât din partea fanilor lui Tottenham, cât și din partea suporterilor naționalei. Le sunt foarte recunoscător.

Colegii de la lot mi-au dat mesaje, am creat o familie acolo și chiar mi-au fost alături. De fiecare dată când au fost meciuri am încercat să fiu prezent pe stadion și să îi susțin”, a povestit Radu Dăgușin, pentru FRF TV, momentul gravei accidentări.