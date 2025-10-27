Prima pagină » Sport » Adrian Mihalcea e la pământ, după ce UTA a pierdut cu FCSB. „Oribil. A fost doar un meci şcoală”

27 oct. 2025, 08:51, Sport
Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul celor de la UTA, a tunat după ce echipa sa a pierdut cu 4-o meciul cu FCSB.

Formația din Arad nu mai câștigă din august și are trei înfrângeri la rând, ultimele două cu scorul de 0-4.

UTA e pe locul 11, 16 puncte, și în utimele cinci runde are trei eșecuri și două rezultate de egalitate.

FCSB s-a impus prin reușitele lui Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 – penalty), Darius Olaru (80 – penalty) și Mamadou Thiam (90+3).

„E oribil tot ceea ce se întâmplă! E ca un vis urât din care nu reuşim să ne trezim. Nu e nimic de comentat. Nu am pus nici un fel de problemă, azi a fost doar un meci şcoală. E al treilea meci din ultimele patru în care jucăm în zece oameni şi toate cartonaşele roşii luate în minutul 45. Nici mental nu stăm bine, se simte când intră pe teren, la meci. E păcat. E umilitor şi pentru mine, ca antrenor, dar şi pentru ei. Atât de buni am fost în primele etape şi atât de slabi acum… nu ştiu, am avut noroc atunci?

Rezultatele nefavorabile din ultima perioadă e normal să îşi lase amprenta. Dar mă gândesc că am jucători de echipa naţională, Iliev, Tzionis… se află şi ei într-o bulă negativă… E greu să găseşti acum o scuză, ar fi penibil. Aşteptăm declicul ăla, care nu vine, şi avem o săptămnă grea, care ar trebui să ne dea de gândit. Jucăm cu Metaloglobus, dacă şi ei ne dau patru, atunci ar trebui să plecăm toţi. Eu sunt principalul vinovat, eu aleg cine joacă, eu le explic ce să facă pe teren, e clar însă că în ultima perioadă nu fac ceea ce discutăm, dar o să reflectăm la tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pentru că nu e ok.

Vom mixa iarăşi pentru aceste două meciuri care urmează, să arătăm bine din punct de vedere fizic, pentru că jucătorii sunt obosiţi. În ceea ce priveşte calitatea, doar ei pot face ceva să iasă din starea asta. E totul anapoda, mi se pare că nu ar trebui să mai analizăm nimic, să nu mai pregătim nimic, să închid ochii, să mă trezesc la meci şi să spun: asta e echipa, intraţi şi jucaţi.

Dar cât de adâncă poate să fie această groapă a Marianelor. Trebuie să ne schimbăm şi avem două meciuri importante, două examene în această săptămână şi trebuie să le câştigăm”, a declarat Adrian Mihalcea, după partida cu FCSB.

