30 aug. 2025, 15:00, Sport
Adversare Universitatea Craiova în Conference League. „Ne putem califica, sigur că da, de ce nu?”

Universitatea Craiova va juca în Conference League cu Sparta Praga (Cehia), Mainz (Germania) şi FC Noah (Armenia) în Bănie şi în deplasare cu AEK Atena (Grecia), Rakow (Polonia) şi Rapid Viena (Austria).

Craiova va avea șase meciuri, trei acasă și trei în deplasare. Iată programul: Rapid Viena – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – Sparta Praga, Universitatea Craiova – Mainz, AEK Atena – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – Noah și Rakow – Universitatea Craiova.

Echipa din Bănie se va duela cu jucători români, la AEK Atena e Răzvan Marin, iar la Rakow Czestochowa joacă Bogdan Racovițan.

Cele șase etape ale Conference League se vor juca pe 2 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie, 27 noiembrie, 11 decembrie și 18 decembrie.

Meciurile din play-off-ul pentru optimi sunt pe 19 și 26 februarie 2026, optimile vor avea loc pe 12 și 19 martie 2026, sferturile se vor juca pe 9 și 16 aprilie 2026, semifinalele se vor disputa pe 30 aprilie și 7 mai 2026, iar finala va avea loc pe 27 mai, la Leipzig.

„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este ok, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă. Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine. Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut.

Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare și asta e. Mainz e cea mai grea echipă, joacă în Bundesliga. După aia Sparta, AEK Atena, polonezii și Rapid Viena sunt echipe bune. Dar se joacă. Nu e o grupă norocoasă, dar nici o grupă-monstru. Am fost mult mai buni decât turcii. Am trecut en fanfare, ca organizare în teren, agresivitate, atitudine, suporterii, am fost cu trei clase peste ei. Echipa mai bună, mai valoroasă am fost noi. Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte, ăsta este adevărul”, a declarat Mihai Rotaru, la Fanatik.

