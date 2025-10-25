Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a luat patru medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Aceasta a câștigat aurul la minge, argintul la individual compus și la panglică și bronz la cerc.

Cristina Halep face parte din lotul de senioare al României și este legitimată la CSS 1 Constanța.

„Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare! Mult succes la Cupa României, competitie ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național”, a transmis CSS 1 Constanța pe Facebook.

2024, un an greu pentru Cristina Halep

Cristina Halep visează să ajungă la Jocurile Olimpice. Face gimnastică ritmică de la vârsta de șase ani și vrea să devină campioană.

„Să ajung la Jocurile Olimpice. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place. La Cupa Irina Deleanu am luat două medalii de aur. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place. La Cupa Irina Deleanu am luat două medalii de aur”, a declarat Cristina Halep.

În anul 2024, un video apărut și în spațiul public a uimit pe toată lumea. În imagini apărea antrenoarea Maria Gîrbea care o trăgea de păr chiar pe nepoata Simonei Halep. Femeia a fost suspendată pe viață de către oficialii Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Ulterior, în 2025, șase colege ale Cristinei Halep au povestit chinurile la care au fost supuse, într-un videoclip postat pe YouTube de Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS).

