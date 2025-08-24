Prima pagină » Sport » Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

24 aug. 2025, 12:26, Sport
Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

Alex Chipciu, unul dintre liderii de la U Cluj, a vorbit despre înfrângerea cu Dinamo și crede că echipa trece printr-o formă slabă cauzată și de schimbările mari din lot.

Dinamo a învins U Cluj, 1-0, gol Alex Pop.

Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo

„Am crezut că nu o să ne mai dea gol. A fost un meci strâns, echilibrat. Fotbalul, la fel cum ne-a răsplătit anul trecut pe fondul unui joc bun, când te mulțumești cu lucruri puține, primești gol în ultimele minute. După aceea îți pare rău. Mie de asta îmi pare rău… să bubuim toate mingile, să jucăm fotbalul ăsta urât. Asta mă doare mai mult decât înfrângerea. Campionatul e lung. Am arătat în unele meciuri bine, prima repriză la Craiova, cu Petrolul, dar e clar că nu e stilul de joc care ne-a definit anul trecut. E greu. S-au schimbat mulți jucători. E greu! Cred că niciodată nu am jucat cu aceeași linie de fund 90 de minute. E greu. Lipsa asta de personalitate mă dezarmează. Cam astea sunt reperele după meciul acesta.

Cred că pentru noi Europa a fost la un nivel prea mare. Lumea a crezut că jucăm cu armeni, dar am jucat cu portughezi, columbieni. Nu e scuză, dar eu cred că jucătorii ăia sunt mai bine plătiți decât cei de la Cluj. Am spus atunci. A fost o echipă mai puternică, am zis, chiar dacă, probabil, a râs lumea de mine. Ăsta a fost nivelul de Europa, mai mare decât nivelul nostru. Suntem de loc 6 într-un campionat ca al lor, dar sunt multe schimbări și e greu. Când sunt atât de multe schimbări… până prinzi primul 11 durează”, a spus Alex Chipciu la Prima Sport.

„Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

Acesta a făcut și o comparație cu meciul din etapa trecută, când U Cluj a câștigat cu Farul, 1-0, deși a jucat cu un om mai puțin din minutul zece, după eliminarea lui Iulian Cristea.

„Avem momente. Nici acum nu am avut agresivitatea de la Constanța, când am jucat în 10 oameni tot meciul. Alt spirit, altă energie. Acum nu am putut să le mai ținem. Cred că a fost unul dintre cele mai slabe meciuri jucate anul acesta.

La fotbal e greu, la fel ca în viață. Dacă ar fi frumos mereu, când te aplaudă lumea… Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, câștigi, te califici în Europa, trebuie să accepți și când te critică lumea. Trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine în momentul acesta. Nu e nimic pierdut, e clar, dar se pare că nu găsim cheia să jucăm un fotbal mai bun.

Supărat de rezultat, dar nu m-am simțit deloc bine. Nu a fost cine știe ce meci, nu au avut ocazii, dar sentimentul e că nu am fost ce trebuie și asta e mai dureros decât înfrângerea în seara aceasta”, a mai declarat fotbalistul lui U Cluj.

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ACTUALITATE O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
14:52
O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
ACTUALITATE Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
14:31
Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
ACTUALITATE Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
14:23
Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
POLITICĂ Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
13:45
Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
ACTUALITATE Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
13:39
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
POLITICĂ Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
13:36
Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității