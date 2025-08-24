Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

Alex Chipciu, unul dintre liderii de la U Cluj, a vorbit despre înfrângerea cu Dinamo și crede că echipa trece printr-o formă slabă cauzată și de schimbările mari din lot.

Dinamo a învins U Cluj, 1-0, gol Alex Pop.

Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo

„Am crezut că nu o să ne mai dea gol. A fost un meci strâns, echilibrat. Fotbalul, la fel cum ne-a răsplătit anul trecut pe fondul unui joc bun, când te mulțumești cu lucruri puține, primești gol în ultimele minute. După aceea îți pare rău. Mie de asta îmi pare rău… să bubuim toate mingile, să jucăm fotbalul ăsta urât. Asta mă doare mai mult decât înfrângerea. Campionatul e lung. Am arătat în unele meciuri bine, prima repriză la Craiova, cu Petrolul, dar e clar că nu e stilul de joc care ne-a definit anul trecut. E greu. S-au schimbat mulți jucători. E greu! Cred că niciodată nu am jucat cu aceeași linie de fund 90 de minute. E greu. Lipsa asta de personalitate mă dezarmează. Cam astea sunt reperele după meciul acesta.

Cred că pentru noi Europa a fost la un nivel prea mare. Lumea a crezut că jucăm cu armeni, dar am jucat cu portughezi, columbieni. Nu e scuză, dar eu cred că jucătorii ăia sunt mai bine plătiți decât cei de la Cluj. Am spus atunci. A fost o echipă mai puternică, am zis, chiar dacă, probabil, a râs lumea de mine. Ăsta a fost nivelul de Europa, mai mare decât nivelul nostru. Suntem de loc 6 într-un campionat ca al lor, dar sunt multe schimbări și e greu. Când sunt atât de multe schimbări… până prinzi primul 11 durează”, a spus Alex Chipciu la Prima Sport.

„Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”

Acesta a făcut și o comparație cu meciul din etapa trecută, când U Cluj a câștigat cu Farul, 1-0, deși a jucat cu un om mai puțin din minutul zece, după eliminarea lui Iulian Cristea.

„Avem momente. Nici acum nu am avut agresivitatea de la Constanța, când am jucat în 10 oameni tot meciul. Alt spirit, altă energie. Acum nu am putut să le mai ținem. Cred că a fost unul dintre cele mai slabe meciuri jucate anul acesta.

La fotbal e greu, la fel ca în viață. Dacă ar fi frumos mereu, când te aplaudă lumea… Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, câștigi, te califici în Europa, trebuie să accepți și când te critică lumea. Trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine în momentul acesta. Nu e nimic pierdut, e clar, dar se pare că nu găsim cheia să jucăm un fotbal mai bun.

Supărat de rezultat, dar nu m-am simțit deloc bine. Nu a fost cine știe ce meci, nu au avut ocazii, dar sentimentul e că nu am fost ce trebuie și asta e mai dureros decât înfrângerea în seara aceasta”, a mai declarat fotbalistul lui U Cluj.