Zeljko Kopic a spus după meciul Dinamo – CFR CLuj, 2-1, că așteaptă ca jucătorii cu mai puține minute în Superliga să dea un randament mai mare, referindu-se și la Alberto Soro, care a marcat golul decisiv în duelul de pe Arena Națională.

În meciul Dinamo – CFR Cluj, 2-1, pentru gazde au înscris doi jucători ce au fost rezerve. Soro a intrat în locul lui Cătălin Cîrjan în minutul 80 și Karamoko a evoluat din minutul 65, când a fost introdus în locul lui Danny Armstrong.

Zeljko Kopic anunță, după Dinamo – CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute”

„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. Am arătat spirit până la finalul meciului și am meritat victoria. Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii. Am decis să-l bag pe el și pe Stipe, apoi pe Soro, care a jucat bine în Cupă.

Ne-au dat ceva energie în plus față de titulari. Sunt fericit pentru Alberto Soro, a avut o perioadă grea, dar e în formă bună. Sunt fericit pentru jucători.

În viața lui Cîrjan s-au întâmplat lucruri, plus că adversarii deja îl tratează altfel. Trebuie să se adapteze, să-și adapteze jocul. Am discutat despre asta. Nu am dubii că va găsi o modalitate de trece peste acest moment mai greu.

CFR Cluj are calitate, au încercat să fie compacți. Au jucători puternici în dueluri.Dacă nu gândim repede, putem fi prinși. Nu suntem o echipă perfectă. Avem problemele noastre. Cu toate aceste probleme, suntem competitivi. Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost, important e că am câștigat”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Antrenorul dinamovist a declarat despre Caragea și Soro că: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute. Au meritat minutele cei care au intrat, ne oferă mai multe opțiuni. Mulți jucători s-au îmbunătățit, sunt mulțumit de multe aspecte, dar mai avem de lucrat pentru a ajunge acolo unde ne dorim”.