Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic anunță, după Dinamo – CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute”

Zeljko Kopic anunță, după Dinamo – CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute”

01 nov. 2025, 09:21, Sport
Zeljko Kopic anunță, după Dinamo - CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute”

Zeljko Kopic a spus după meciul Dinamo – CFR CLuj, 2-1, că așteaptă ca jucătorii cu mai puține minute în Superliga să dea un randament mai mare, referindu-se și la Alberto Soro, care a marcat golul decisiv în duelul de pe Arena Națională.

În meciul Dinamo – CFR Cluj, 2-1, pentru gazde au înscris doi jucători ce au fost rezerve. Soro a intrat în locul lui Cătălin Cîrjan în minutul 80 și Karamoko a evoluat din minutul 65, când a fost introdus în locul lui Danny Armstrong.

Zeljko Kopic anunță, după Dinamo – CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute”

„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. Am arătat spirit până la finalul meciului și am meritat victoria. Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii. Am decis să-l bag pe el și pe Stipe, apoi pe Soro, care a jucat bine în Cupă.

Ne-au dat ceva energie în plus față de titulari. Sunt fericit pentru Alberto Soro, a avut o perioadă grea, dar e în formă bună. Sunt fericit pentru jucători.

În viața lui Cîrjan s-au întâmplat lucruri, plus că adversarii deja îl tratează altfel. Trebuie să se adapteze, să-și adapteze jocul. Am discutat despre asta. Nu am dubii că va găsi o modalitate de trece peste acest moment mai greu.

CFR Cluj are calitate, au încercat să fie compacți. Au jucători puternici în dueluri.Dacă nu gândim repede, putem fi prinși. Nu suntem o echipă perfectă. Avem problemele noastre. Cu toate aceste probleme, suntem competitivi. Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost, important e că am câștigat”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Antrenorul dinamovist a declarat despre Caragea și Soro că: „Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute. Au meritat minutele cei care au intrat, ne oferă mai multe opțiuni. Mulți jucători s-au îmbunătățit, sunt mulțumit de multe aspecte, dar mai avem de lucrat pentru a ajunge acolo unde ne dorim”.

Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Poluarea masivă din Marea Neagră, vizibilă din spațiu. Accesează HARTA INTERACTIVĂ