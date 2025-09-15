Gigi Becali a anunțat că Darius Olaru i-a spus că se lasă de fotbal dacă va trebui să joace în banda stângă.

Patronul FCSB îl acuză pe liderul echipei că nu mai are același nivel și că „s-a săturat” de fobtal pentru că a strâns mulți bani.

Gigi Becali a tunat după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B. Adio, play-off”.

Anunț incredibil al lui Gigi Becali: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”

„Joacă 11 pe teren, eu dau salariu şi eu stăpânesc aici. Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Nu dau exemplu, spun doar atât, nemulţumire că nu joacă. Ba că nu joacă, ba că vrea să arate important, ba că…

De ce? S-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au griji. Ei au luat banii pe bună dreptate, dar sunt oameni care dacă fac nişte bani… Olaru aşa a zis: „Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!”.

Nu pot să îi zic, îl iubesc pe Olaru. N-am vrut să îi zic până acum, dar îi spun de acuma. El e pompos cu Tănase. Sunt amândoi valoroşi, am zis să joace amândoi cu un închizător.

Mi-a zis Meme că jucăm cu Csikszereda sau cum se numeşte, Miercurea Ciuc, mare lucru. A zis că nu e problemă, hai să joace amândoi. Mă gândeam eu că o echipă de Divizia B ajunge să te domine?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

„ Trebuie să merg eu să vorbesc pentru că fiecare se dă şmecher, fiecare vrea să arate. Nu mai există unitate, colectivitate de pasă. Fiecare se dă care mai de care că e mai important. Tănase a jucat bine, dar de ce să fie el închizător… Olaru să alerge mai mult, nu el. Olaru nu vrea să joace în stânga. Păi nu, că o să merg eu acum la echipă şi spun în felul următor: De acum încolo cum sunteţi stăpâni acasă la voi, aşa şi eu vă dau salariu. Nu că ăla se plânge de ce nu joacă şi tot aşa”, a mai declarat acesta.