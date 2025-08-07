Prima pagină » Sport » Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii

07 aug. 2025, 12:35, Sport
Arena Națională din Capitală va deveni, la finalul acestei săptămâni, scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto organizate în România, RoDrift Arena Summer RaceFest, la care vor concura 80 de piloți din 6 țări în cele patru divizii ale Campionatului Național de Drift.

De-a lungul a trei zile de adrenalină, peste 40.000 de cai putere vor face spectacol în cadrul etapei a patra din campionatul Pro și Semi Pro, dar și în finalele sezonului la categoriile Street Open și Drift Kids.

La ultima divizie, la numai 10 ani, Alexis Stan este mare favorit și poate deveni cel mai tânăr campion național din istoria acestei discipline în România.

Pe lângă battle-urile pe care fanii le așteaptă cu sufletul la gură, aceștia vor mai avea parte de demonstrații de drift, expoziții auto, zone de relaxare și entertainment, care vor transforma Arena Națională într-un veritabil festival dedicat pasionaților de motorsport și adrenalină.

Organizat de RoDrift, evenimentul reunește 80 de piloți din 6 țări, care vor evolua în două zone special amenajate pentru drift, chiar în jurul Arenei Naționale. Spectatorii vor putea admira de aproape tandemurile dintre mașinile cu sute de cai putere.

De altfel, lupta la titlu dintre ucraineanul Roman Zelinsky și puștiul brașovean Gabi Imre jr este unul dintre cele mai așteptate dueluri de pasionații motorsportului din România.

În plus, publicul va avea la dispoziție zone de food court cu preparate variate, baruri, o zonă VIP exclusivistă, dar și o expoziție de supercaruri, care include modele rare și de colecție, aduse de partenerii de la Racebox.

Unde se pot găsi bilete

Evenimentul debutează vineri, 8 august, cu sesiuni de antrenamente cu porțile închise, accesibile doar celor care au achiziționat pachetul Drift Experience. De la ora 18:00, porțile se deschid pentru publicul larg, pentru o prezentare oficială a piloților și o sesiune de Meet & Greet, în cadrul căreia fanii vor putea interacționa cu sportivii.

Sâmbătă și duminică, 9 și 10 august, accesul publicului va fi permis între orele 9:00 și 19:00, iar biletele sunt disponibile atât online pe platforma rodrift.ro, cât și la intrarea în Arena Națională.

Copiii cu vârsta de până la 10 ani beneficiază de acces gratuit, cu condiția să fie însoțiți de un adult.

