Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea

03 dec. 2025, 20:33, Sport
La Muzeul Sportului din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a desfășurat evenimentul oficial de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026.

Întrecerea din decembrie 2026 va fi găzduită de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

La eveniment au participat reprezentanți ai principalelor instituții ale sportului românesc: Bogdan-Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Mihai Covaliu, președintele COSR, George Boroi, secretarul general al COSR, și Andrei Nicolae Luca, secretarul general al Federației Române de Handbal.

Conferința de lansare a reunit și două dintre cele mai mari legende ale handbalului românesc, Luminița Huțupan-Dinu și Steluța Luca, ambasadoare ale EURO 2026, alături de foștii internaționali Dani Coman și Ciprian Marica, care au primit simbolic primele bilete pentru turneul european.

Federația Română de Handbal a lansat astăzi platforma oficială de ticketing, iar biletele sunt deja disponibile sub formă de pachete pe Eventim.ro.

România se pregătește să fie una dintre gazdele importante ale acestui turneu istoric. Meciurile din Campionatul European de Handbal Feminin 2026 se vor desfășura în:

• Oradea, unde vor avea loc partidele din Grupa A preliminară
• Cluj-Napoca, la BT Arena, gazda meciurilor din Grupele preliminare B și I

Cât costă biletele de la Cluj și Oradea

Pentru partidele de la Oradea, 3 la număr, cel mai ieftin pachet începe de la 224 de lei, iar cel mai scump este 1872 de lei. Meciurile de la Oradea se vor juca între 4 decembrie 2026 și 8 decembrie 2026.

La Cluj pentru meciurile din grupa B, 3 la număr, pachetele pornesc de la 224 de lei, iar la VIP sunt vândute la prețul de 1872. Pentru meciurile din grupa I pachetele pornesc de la 281 de lei și ajung până la 3.557 de lei.

Dani Coman și Ciprian Marica, fotbaliștii invitați la eveniment, au primit în mod simbolic primele bilete pentru Campionatul European programat în 2026.

Steluța Luca este optimistă

„În momentul în care ai sala alături de tine, concentrarea este mult mai mare și ai această ambiție de a nu dezamăgi suporterii din întreaga Românie. Cluj și Oradea sunt două orașe care mereu au fost alături de handbalul românesc și îi invit pe suporteri să fie din nou alături de naționala României. Sunt convins că vor face un rezultat bun”, a declarat Steluța Luca.

Competiţia va avea loc între 3 şi 20 decembrie 2026, aducând în ţara noastră unele dintre cele mai puternice echipe naționale de handbal ale Europei.

