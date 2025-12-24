Reprezentanți de top ai sportului fac urări de Crăciun fanilor și descriu cum arată pentru ei sărbătorile.

Pentru sportivi și antrenori, Crăciunul reprezintă o perioadă de respiro așteptată cu mare nerăbdare. Mai mult, câțiva dintre campionii noștri au ieșit la colindat.

Vicecampioană mondială de junioare la înot, Daria Silișteanu abia așteaptă Crăciunul. Obiectivul ei e simplu: să fie ea cea care va pune steaua în vârful bradului. Rivală îi este sora ei mai mică. „Abia aștept să vină Crăciunul. Să stau cu familia. Bradul e același. Cine pune steaua e mai greu. De obicei ne batem pentru ea. Anul trecut a pus-o sora mea. Sper că anul ăsta mă lasă pe mine. Că eu anul trecut nu eram acasă. Așa că ăsta e obiectivul de Crăciun” spune Daria Silișteanu.

Campionii românii au ieșit la colindat

Vlad Mihalache este unul dintre cei mai reprezentativi înotători ai noului „val”. Chiar dacă nu are decât 19 ani, Vlad are deja obiceiuri de campion are un regim alimentar care-l ajută să-și ducă limitele cât mai sus și nu va renunța la el nici de Crăciun, atunci când tentațiile sunt, în mod evident, mult mai mari.

„De Crăciun mă voi antrena, normal, nu se opresc niciodată antrenamentele. Chiar și atunci când ai o pauză, tot antrenament se pune, pentru că este un antrenament de revenire mental. Eu așa îl consider. Sincer, de Crăciun eu nu am de la ce mâncăruri să mă abțin, pentru că tot ce ar fi dăunător deja nu consum, așa că nu-mi este greu să țin o dietă”, spune el.

Pentru Vlad, cea mai frumoasă amintire de Crăciun este una de când avea 6 ani. „E un Crăciun în care tatăl meu împreună cu mama mea mi-au făcut un mesaj personalizat pe calculator în care Moș Crăciun îmi ura personal, pe cameră, un Crăciun fericit și îmi spunea ce cadouri să primesc. Mi s-a părut foarte frumos” povestește sportivul.

Pentru Mircea Purcaru, antrenorul lui Vlad Mihalache, acest Crăciun va fi unul special, pentru că este primul în calitate de tată. „Mă bucură faptul că a venit un copil în familie, evident. Așteptăm cu bucurie Crăciunul, dar nu consider că e o emoție specială față de alte Crăciunuri”, explică tehnicianul.

În ceea ce-i privește pe sportivii săi, Mircea Purcaru le dă o veste bună: de Crăciun pot mânca orice și oricât vor. Apoi, le dă și vestea proastă: după Sărbători, vor fi nevoiți să dea jos prin antrenamente orice surplus de greutate.

„Sincer vorbind, nu-mi pasă ce mănâncă de Crăciun. Cred că fiecare sportiv trebuie să aibă și momente în care să își revină după efortul intens. Și cred că perioada sărbătorilor este acea perioadă în care nu trebuie să-ți spună nimeni n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia…. Dar, dacă exagerezi, o să plătești după”, își anunță de pe acum antrenorul sportivii.

Selecționerul naționalei de volei, Sergiu Stancu, se va relaxa alături de familie de Crăciun. În anii trecuți, tehnicianul s-a costumat și în Moș Crăciun, spre marea bucurie a fetiței sale.

„De Crăciun vom avea o vacanță de 3-4 zile, o vacanță normală. Vom sărbători în familie, ca de obicei, la Constanța, cu părinții mei, cu părinții soției mele. Vom sta în cadru răstrâns, ca de obicei, unde ne simțim ca de fiecare dată foarte bine. M-am îmbrăcat în Moș Crăciun pentru fata mea. Este o experiență frumoasă” spune selecționerul României.

Tătar de origine, rugbystul Kemal Altinok nu celebrează Crăciunul, dar tot petrece cu rudele

Component al naționalei României, rugbystul Kemal Altinok este de origine tătară. Drept urmare, nu sărbătorește Crăciunul însă, așa cum recunoaște, părinții au avut grijă să nu sufere din cauza lipsei cadourilor, așa că amintirile legate de perioada Sărbătorilor de Iarnă au fost mereu speciale.

„Crăciunul este o sărbătoare creștină și mereu când am avut sărbători de genul în familie și eram mai mic, mama noastră tot ne făcea surprize, tot ne lua chestii, încerca să acopere gaura aia pe care ne-o cream noi în interiorul nostru, deoarece colegii toți spuneau: Uite ce mi-a luat mama, uite ce mi-a adus Moșul.

Noi petreceam în familie acasă. N-am simțit niciodată să fiu supărat că nu am Crăciunul sau că nu am Paștele”, recunoaște rugbystul originar din București.

Pentru „stejarul” Gheorghe Gajion, Crăciunul e unul dintre puținele momente în care se strânge laolaltă toată familia.

„Ce facem de Crăciun? Petrecem cu familia de obicei. Cu familia și cineva din familie mai vine. Ori soră a soției, ori părinte, ori depinde cum. În fiecare an ne organizăm, că e destul de complicat, aflându-se departe”, spune jucătorul născut în Republica Moldova.

Gigantul din naționala României recunoaște că nu s-a îmbrăcat niciodată în Moș Crăciun, deși are deja barbă, deci costumarea ar fi mai rapidă. „Nu m-am îmbrăcat niciodată în Moș Crăciun. N-am avut ocazia. Mai trebuia doar să-mi surez barba și eram gata”, spune, zâmbind, Gajion.