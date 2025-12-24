Prima pagină » Sport » Campionii românii au ieșit la COLINDAT de Sărbători

Campionii românii au ieșit la COLINDAT de Sărbători

24 dec. 2025, 15:53, Sport
Campionii românii au ieșit la COLINDAT de Sărbători
Galerie Foto 6

Reprezentanți de top ai sportului fac urări de Crăciun fanilor și descriu cum arată pentru ei sărbătorile.

Pentru sportivi și antrenori, Crăciunul reprezintă o perioadă de respiro așteptată cu mare nerăbdare. Mai mult, câțiva dintre campionii noștri au ieșit la colindat.

Vicecampioană mondială de junioare la înot, Daria Silișteanu abia așteaptă Crăciunul. Obiectivul ei e simplu: să fie ea cea care va pune steaua în vârful bradului. Rivală îi este sora ei mai mică. „Abia aștept să vină Crăciunul. Să stau cu familia. Bradul e același. Cine pune steaua e mai greu. De obicei ne batem pentru ea. Anul trecut a pus-o sora mea. Sper că anul ăsta mă lasă pe mine. Că eu anul trecut nu eram acasă. Așa că ăsta e obiectivul de Crăciun” spune Daria Silișteanu.

Campionii românii au ieșit la colindat

Vlad Mihalache este unul dintre cei mai reprezentativi înotători ai noului „val”. Chiar dacă nu are decât 19 ani, Vlad are deja obiceiuri de campion are un regim alimentar care-l ajută să-și ducă limitele cât mai sus și nu va renunța la el nici de Crăciun, atunci când tentațiile sunt, în mod evident, mult mai mari.

„De Crăciun mă voi antrena, normal, nu se opresc niciodată antrenamentele. Chiar și atunci când ai o pauză, tot antrenament se pune, pentru că este un antrenament de revenire mental. Eu așa îl consider. Sincer, de Crăciun eu nu am de la ce mâncăruri să mă abțin, pentru că tot ce ar fi dăunător deja nu consum, așa că nu-mi este greu să țin o dietă”, spune el.

Pentru Vlad, cea mai frumoasă amintire de Crăciun este una de când avea 6 ani. „E un Crăciun în care tatăl meu împreună cu mama mea mi-au făcut un mesaj personalizat pe calculator în care Moș Crăciun îmi ura personal, pe cameră, un Crăciun fericit și îmi spunea ce cadouri să primesc. Mi s-a părut foarte frumos” povestește sportivul.

Pentru Mircea Purcaru, antrenorul lui Vlad Mihalache, acest Crăciun va fi unul special, pentru că este primul în calitate de tată. „Mă bucură faptul că a venit un copil în familie, evident. Așteptăm cu bucurie Crăciunul, dar nu consider că e o emoție specială față de alte Crăciunuri”, explică tehnicianul.

În ceea ce-i privește pe sportivii săi, Mircea Purcaru le dă o veste bună: de Crăciun pot mânca orice și oricât vor. Apoi, le dă și vestea proastă: după Sărbători, vor fi nevoiți să dea jos prin antrenamente orice surplus de greutate.

„Sincer vorbind, nu-mi pasă ce mănâncă de Crăciun. Cred că fiecare sportiv trebuie să aibă și momente în care să își revină după efortul intens. Și cred că perioada sărbătorilor este acea perioadă în care nu trebuie să-ți spună nimeni n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia…. Dar, dacă exagerezi, o să plătești după”, își anunță de pe acum antrenorul sportivii.
Selecționerul naționalei de volei, Sergiu Stancu, se va relaxa alături de familie de Crăciun. În anii trecuți, tehnicianul s-a costumat și în Moș Crăciun, spre marea bucurie a fetiței sale.

„De Crăciun vom avea o vacanță de 3-4 zile, o vacanță normală. Vom sărbători în familie, ca de obicei, la Constanța, cu părinții mei, cu părinții soției mele. Vom sta în cadru răstrâns, ca de obicei, unde ne simțim ca de fiecare dată foarte bine. M-am îmbrăcat în Moș Crăciun pentru fata mea. Este o experiență frumoasă” spune selecționerul României.

Tătar de origine, rugbystul Kemal Altinok nu celebrează Crăciunul, dar tot petrece cu rudele

Component al naționalei României, rugbystul Kemal Altinok este de origine tătară. Drept urmare, nu sărbătorește Crăciunul însă, așa cum recunoaște, părinții au avut grijă să nu sufere din cauza lipsei cadourilor, așa că amintirile legate de perioada Sărbătorilor de Iarnă au fost mereu speciale.

„Crăciunul este o sărbătoare creștină și mereu când am avut sărbători de genul în familie și eram mai mic, mama noastră tot ne făcea surprize, tot ne lua chestii, încerca să acopere gaura aia pe care ne-o cream noi în interiorul nostru, deoarece colegii toți spuneau: Uite ce mi-a luat mama, uite ce mi-a adus Moșul.

Noi petreceam în familie acasă. N-am simțit niciodată să fiu supărat că nu am Crăciunul sau că nu am Paștele”, recunoaște rugbystul originar din București.

Pentru „stejarul” Gheorghe Gajion, Crăciunul e unul dintre puținele momente în care se strânge laolaltă toată familia.
„Ce facem de Crăciun? Petrecem cu familia de obicei. Cu familia și cineva din familie mai vine. Ori soră a soției, ori părinte, ori depinde cum. În fiecare an ne organizăm, că e destul de complicat, aflându-se departe”, spune jucătorul născut în Republica Moldova.

Gigantul din naționala României recunoaște că nu s-a îmbrăcat niciodată în Moș Crăciun, deși are deja barbă, deci costumarea ar fi mai rapidă. „Nu m-am îmbrăcat niciodată în Moș Crăciun. N-am avut ocazia. Mai trebuia doar să-mi surez barba și eram gata”, spune, zâmbind, Gajion.

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi