23 dec. 2025, 16:49, Sport
Eduard Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Vor fi primele sărbători alături de prietena lui, Bianca, și ea fostă campioană la tenis de masă, acum studentă la Medicină.

Edi Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, a avut un an de excepție atât în plan profesional cât și personal. El și iubita lui, Bianca se știu mici, iar de un an și jumătate sunt împreună.

„Ne-am cunoscut în orașul în care ne-am născut, la Buzău. Pur și simplu am văzut-o după mult timp. Fratele meu, care a fost antrenorul ei de tenis, mi-a spus: Vorbește cu ea…Mi-era puțin rușine, dar la un moment dat am întrebat-o dacă vrea să iasă cu mine. Și a fost un răspuns pozitiv și de acolo am ajuns aici” dezvăluie Edi.

Cum sărbătorește vicecampionul european Crăciunul

Și Bianca a fost campioană la tenis de masă, dar a renunțat la sportul de performanță în favoarea studiilor. „Sunt la Facultate de Medicină, la Balneo-Fizio Kinetoterapie, mai am un an apoi va urma Masterul. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu copiii, pe partea neurologică, dar este mai greu pentru că în România nu avem Master pentru această specialitate”, mărturisește iubita lui Edi Ionescu.

Cei doi tineri locuiesc împreună și se pregătesc de primul Crăciun în varianta de cuplu, iar bradul este deja împodobit.
„Anul trecut am fost plecați amândoi și ne-am promis că o să facem Crăciunul în familie, să menținem spiritul Crăciunului. Ne dorim ca în fiecare an să ne adunăm familiile și să petrecem împreună”, continuă aceasta.

Pentru că în timpul anului este plecat la competiții, Edi așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. „Îmi place foarte mult să împodobesc casa, să îmi podobesc bradul. Îmi place să stau cu familia, cu prietenii, să ies” povestește cu entuziasm sportivul.

În această perioadă sportivul nu își pune nici o restricție la mâncare. „Când vin sărbătorile nu mă mai gândesc la absolut nimic. Mănânc de toate. Acasă mă așteaptă torturi, tot felul de dulciuri, dar și mâncare sănătoasă. În perioada sărbătorilor nu îmi pun limite la mâncare” spune vicecampionul european de seniori la tenis de masă.

