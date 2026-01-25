Doar câteva zile au mai rămas până la plecarea canotorilor în cantonamentul din Italia, de la Sabaudia.

O parte dintre sportive, în frunte cu campioanele olimpice Simona Radiș și Ancuța Bodnar, au profitat de câteva ore de pauză pentru a merge la un salon de frumusețe din centrul Bucureștiului.

Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese”

Sportivele s-au simțit ca niste adevărate prințese, aspect confirmat și de Simona Radiș.

„De fiecare dată când venim la acest salon doamnele de aici ne primesc ca pe niște prințese. Ne simțim răsfățate! Avem nevoie de aceste tratamente de piele, mai ales după antrenamentele grele de pe apă, când vântul bate cu putere din toate direcțiile”, a declarat Simona Radiș.

Cantonamentul din Italia va dura o lună. Revenirea în țară este programată pentru data de 8 martie.

„E bine că mergem să ne antrenăm la apă caldă. Îmi era dor să ies pe apă pentru pregătirea specifică.

Lacul Snagov este înghețat iar acasă facem doar pregătire fizică. Oricum, antrenamentele din Italia ne vor ajută să ne menținem acolo, sus, pentru a putea fi în continuare cele mai bune din lume”, a mai spus Radiș.

„Poate că mă gândesc să triplez”

Pusă pe glume, multipla campioană olimpică a declarat că nu exclude varianta ca după acest cantonament din Italia să opteze chiar pentru varianta de tripla și nu doar dubla în diferite probe, la competițiile internaționale.

„Totul este posibil. Echipajele se vor face abia la finalul acestui cantonament. Atunci domnii antrenori ne vor spune ce decizii au luat”, a mai punctat Radiș.

Loturile naționale de canotaj ale României vor efectua un stagiu de pregătire în Italia, la Sabaudia, în perioada 1 februarie – 8 martie.