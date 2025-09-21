Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun

Puțini sunt cei care știu că Simona Halep (33 de ani) patronează un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Vezi mai jos, în articol, cât costă o noapte de cazare la hotel, dar și cât plătesc turiștii pentru un sejur cu ocazia Crăciunului.

Multe persoane încep din această perioadă să caute cazări pentru sărbătorile de iarnă, cu intenția de a găsi atât locuri disponibile, cât și prețuri mai accesibile. Printre sportivii români care dețin unități de cazare se numără și Simona Halep. Sportiva originară din Constanța a investit într-un hotel în stațiunea Poiana Brașov.

Hotelul oferă turiștilor opțiuni pentru a se relaxa

Unitatea de cazare din inima munților dispune de facilități precum: centru SPA cu scaună, jacuzzi, zonă de wellness, sesiuni de masaj, sală de fitness, club de noapte. De altfel, turiștii pot opta pentru diverse experiențe relaxante la hotelul tenismenei, precum tratamentul Sun&Set Harmony Massage, dușul emoțional sau fântâna de gheață.

Pentru o noapte de cazare în luna decembrie 2025, turiștii trebuie să bage adânc mâna în buzunar. De pildă, tarifele pentru o cameră dublă variază între 975 de lei și 1.530 de lei pentru o noapte de cazare. Prețul diferă în funcție de tipul camerei, dar și de facilități, arată Cancan.

Pentru câteva nopți de cazare, turiștii ajung să achite câteva mii de lei. Unitatea de cazare se află în apropierea unor atracții turistice populare, dar și de pârtiile de ski.

Sursă foto: colaj Shutterstock