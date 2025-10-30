Daniel Pancu e oficial antrenorul CFR-ului, dar va începe munca efectiv după meciul ardelenilor de vineri cu Dinamo. La partida cu roș-albii, formația din Gruia va fi condusă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Pancu a semnat cu CFR Cluj un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitatea de a prelungi pentru încă doi ani.

Daniel Pancu, oficial la CFR Cluj. Detalii din contract

Antrenorul de 48 de ani ar urma să aibă un salariu de 14.000 de euro lunar la CFR Cluj, echipa ce e pe locul 13 în Superliga.

Pancu are ca obiectiv la CFR Cluj calificarea în cupele europene.

„Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor. În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași. Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi”, arată CFR Cluj pe pagina de Facebook.

„Pe 8-9 decembrie primesc licența Pro. Din ce știu, Laurențiu Rus are derogarea asta. E valabilă derogarea lui și pentru mine. Obiectivele fixate în mod normal le vom discuta mai în amănunt. Dar este participarea într-o cupă europeană, ori prin câștigarea Cupei, ori din campionat, play-off sau din play-out câștigând barajele” spunea Pancu, înainte de a semna cu CFR Cluj.

CFR Cluj va juca meciul cu Dinamo vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii. „Urmează meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim concentrați 100% pentru a scoate maximum de puncte. Eu îmi doresc să marchez la fiecare meci. Sau să îmi ajut echipa cu o pasă de gol, important este ca Dinamo să câștige. Toți o cunoaștem pe CFR Cluj. Chiar dacă are un sezon mai prost, CFR Cluj o să își revină pentru că are un lot valoros. Cu siguranță vor veni pentru a obține toate cele trei puncte”, a spus Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo.