Ce sporturi să urmărești la TV în noiembrie

05 nov. 2025, 12:12, Sport
Cu mai puțin de 100 de zile până la startul Jocurilor Olimpice, sporturile de iarnă acaparează programul tv în noiembrie.

Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente din luna aceasta.

Sporturi de iarnă

Cupa Mondială de Schi Alpin continuă la Eurosport și pe HBO Max cu trei etape în care Marco Odematt (Elveția) și Julia Schieb (Austria) caută să construiască mai departe pe baza victoriilor obținute în prima etapă. Levi (Finlanda) și Gurgl (Austria) vor fi gazdele primelor probe de slalom din sezon, în perioada 15-16 noiembrie, respectiv 22-23 noiembrie. Etapa de la Copper Mountain (SUA) aduce prima cursă de Super G a sezonului pe 27 noiembrie înaintea competiției de slalom uriaș din perioada 28-30 noiembrie.

Cupele Mondiale de schi fond și combinată nordică readuc aceste discipline în direct. Ruka (Finlanda) este gazda primei etape ale ambelor competiții, care are loc între 28 și 30 noiembrie. Totodată, în ultimul weekend al lunii are loc debutul Cupei Mondiale de Biatlon, odată cu etapa organizată la Ostersund (Suedia).

Săriturile cu schiurile revin prin deschiderea sezonului de Cupă Mondială. Între 22 și 30 noiembrie au loc primele trei etape la Lillehammer (Norvegia), Falun (Suedia) și Ruka (Finlanda).

Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de Iarnă sunt în toi și la alte discipline prezente la Milano Cortina. Marele Premiu de patinaj artistic continuă de-a lungul acestei luni cu patru etape, în Canada (1-2 noiembrie), Japonia (7-8 noiembrie), SUA (15-16 noiembrie), și Finlanda (21-22 noiembrie). Totodată, Campionatul European de Curling este transmis în direct la Eurosport și pe HBO Max în perioada 24-29 noiembrie și este organizat la Lohja, în Finlanda.

Snooker aduce două turnee majore

În afara pârtiilor și patinoarelor, sezonul de snooker continuă cu două turnee importante din cadrul World Snooker Tour. În perioada 2-9 noiembrie are loc Campionatul Internațional, organizat la Nanjing, China. Ding Junhui (China) este câștigătorul en-titre și concurează contra unor jucători precum Shawn Murphy (Anglia) sau Neil Robertson (Australia) pentru un fond de premii total de 825.000 de lire sterline.

Finalul lunii oferă începutul primului turneu din Triple Crown organizat în acest sezon, UK Championship. Cei mai buni jucători din lume vor reveni din 29 noiembrie la Barbican Centre din York pentru o șansă la unul dintre cele mai importante trofee din snooker. Judd Trump (Anglia) este cel care își apără acest titlu în fața unor jucători de talie mondială precum Kyren Wilson (Anglia) sau Zhao Xintong (China).

De asemenea, între cele două competiții are loc Campionatul Riadului, turneu invitațional organizat în Arabia Saudită între 19 și 21 noiembrie.

  • Legendele fotbalului românesc continuă să ne încânte cu poveștile lor și în această lună la Eurosport și pe HBO Max în cadrul seriei Fotbalul: Povestea mea. Pe 8 noiembrie, Gabriel Cânu îl va avea invitat pe Florin Bratu într-o discuție despre momentele marcante din cariera fostului atacant al lui Rapid, Dinamo, Nantes sau Galatasaray.

Săptămâna următoare, pe 15 noiembrie, se difuzează primele două părți din interviul cu fostul mare portar al naționalei, Bogdan Stelea, care ne oferă detalii despre viața lui profesională și personală. A treia parte a discuției se vede pe 22 noiembrie.

Alte sporturi

Motorsport: Cursa de 8 ore de la Bahrain, ultima etapă din cadrul Campionatului Mondial de Anduranță FIA, are loc pe 8 noiembrie.

Golf: Trei etape din circuitul PGA pot fi văzute în direct: Campionatul Los Cabos (6-9 noiembrie), Campionatul Bermuda (13-16 noiembrie) și Clasicul RSM (20-23 noiembrie).

Mediafax
