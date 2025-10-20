Prima pagină » Sport » CFR Cluj, în criză în Superliga de fotbal, SCHIMBĂ președintele! Se desparte de Cristi Balaj, vine Iuliu Mureșan

20 oct. 2025, 17:46, Sport
CFR Cluj a anunțat oficial că Iuliu Mureşan revine în Gruia după 7 ani, perioadă în care a lipsit din fotbalul de înalt performanță. A mai trecut, e adevărat, o scurtă perioadă, pe la Dinamo.

În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei în prima ligă a României, dar şi la câştigarea a nu mai puţin de 12 trofee: cinci titluri de Campion, patru Cupe ale României şi trei Supercupe.

Iuliu Mureşan îi ia locul lui Cristian Balaj, a cărui plecare din funcţia de preşedinte a fost anunţată tot luni.

CFR 1907 Cluj şi preşedintele Cristian Balaj au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării, a anunţat, luni, clubul clujean.

Venit în Gruia în toamna anului 2021, fostul arbitru Cristian Balaj a ştigat, din postura de conducător un titlu de campion şi o Cupă a României.

Îi mulţumim, pe această cale, pentru dedicarea şi seriozitatea cu care şi-a desfăşurat mereu activitatea şi îi dorim mult succes în continuare”, a precizat CFR Cluj.

Ce spune Iuliu Mureșan

Vom încerca să ridicăm nivelul la club. Ce mă bucură e că am primit sute de telefoane și zeci de mesaje. Mă așteaptă și suporterii și cei din club. Am primit niște mesaje foarte frumoase și se bucură că am revenit. Sper ca bucuria pe care o simt ei, eu să o răsplătesc prin aducerea de rezultate.”, a spus Mureșan la numire.

Gruparea din Gruia se află momentan pe locul 11, cu 13 puncte acumulate după 12 etape, la 6 lungimi de Oțelul Galați, locul 6.

