Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre faza care a schimbat traseul derby-ului cu Rapid. La 0-0, Koljic a scos de pe linia porții o minge șutată de Stoinov, dar atacantul echipei giuleștene a folosit procedeul „lovitura scorpionului”.

Derby-ul a avut spectacol și în tribunele Arenei Naționale, unde cele două galerii s-au întrecut în mesaje ironice.

Chiar dacă a avut ocazii, Dinamo a fost învinsă cu 2-0 de Rapid în derby-ul etapei 13 a Superligii.

Andrei Nicolescu e uimit după Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta”

„Face parte dintr-o strategie de joc, nu știu dacă am jucat mereu așa, doar cu construcție de la portar. E o construcție pe care ne dorim să o controlăm foarte bine, nu cred că asta e problema. Problema este că noi am greșit și ei nu au greșit până la urmă. Acum, să fim sinceri, e un joc în care, dacă te uiți pe statistici, Dinamo a controlat jocul și trebuia să câștige, 20 de șuturi spre poartă față de 6 și îți dă 2-0. Cu posesie 60. Posesia e și până la eliminare.

(n.r. Despre acea intervenție miraculoasă a lui Koljic) A fost un moment incredibil, nimeni nu se aștepta, cred că și Nikita (n.r. Stoinov) a fost atât de sigur pe golul ăla încât nu a pus multă forță în balon, tărie în șut. E o zonă în care vezi toată poarta în față, ești atât de încrezător că e gol, încât… Reacția a fost incredibilă, ce să zic?”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Andrei Nicolescu a mai spus că nu a mai văzut o fază asemănătoare cu cea în care Koljic a scos mingea de pe linia porții: „Nu. Jos pălăria pentru asta. I-a scos dintr-un moment foarte greu. (n.r. Despre momente psihologice ale meciului) Și la 1-0 acolo, dacă Perica pune un pic forță acolo… (n.r. Dacă a văzut acea minge în poartă) Da, eram deja sus (n.r. râde). Plus că am dat golul ăla, la care a fost offside milimetric, dar a fost offside. Au fost momente în care puteam să întoarcem jocul, eu cred că am făcut un joc bun, chiar nu e nimic de reproșat. E o chestiune care ține un pic de concentrare, de șansă”.