Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis"

Mihai Tănase
31 oct. 2025, 08:22, Sport
Foto: Profimedia images

Presa americană este pur și simplu fascinată de parcursul spectaculos al Soranei Cîrstea, sportiva din Târgoviște care, la 35 de ani, a reușit o revenire incredibilă în tenisul mondial. Publicațiile din Statele Unite spun că povestea ei de viață „își are locul într-un documentar Netflix”.

Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai impresionante reveniri din tenisul mondial, iar acest lucru nu a rămas neobservat în presa americană care îi dedică articole elogioase.

Site-ul Tennisuptodate.com a publicat un amplu material în care descrie transformarea sportivei din Târgoviște, stabilită la Dubai, considerând că „povestea ei ar trebui spusă într-un documentar Netflix”, scrie Prosport.ro.

„Este octombrie în Hong Kong, iar Sorana Cîrstea este încă aici. Încă joacă. Încă mai câștigă. Și, cumva, la 35 de ani, s-ar putea să joace cel mai bun tenis din viața ei”, scriu jurnaliștii americani, subliniind faptul că românca a reușit o ascensiune spectaculoasă: „A început anul apropiindu-se de locul 200 în clasament, iar acum e pe locul 44 în ierarhia LIVE. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.”

Sorana, calificată în sferturile turneului de la Hong Kong, este descrisă ca o sportivă „eliberată de așteptări”, care a găsit echilibrul între viața personală și carieră. Jurnaliștii din State amintesc și de sprijinul constant al lui Ion Țiriac Jr., partenerul ei de viață, alături de care a depășit momentele dificile.

„Cîrstea nu arăta ca cineva care așteaptă o ultimă lovitură. Arăta ca cineva eliberat, în sfârșit, de presiune. Ceea ce iese cu adevărat la iveală este tăria ei de caracter. Refuză să renunțe după un set pierdut. Într-un sport care venerează perfecțiunea, Cîrstea radiază umanitate”, notează Tennisuptodate.com.

„Sorana Cîrstea îmbătrânește diferit”

Publicația americană remarcă și modul în care românca a reușit să-și reinventeze cariera la o vârstă la care multe jucătoare aleg retragerea.

„La 35 de ani, ar trebui să se relaxeze. Dar tenisul în 2025 e diferit. Venus și Serena au redefinit longevitatea. Wozniacki s-a întors din maternitate jucând ca și cum nu ar fi plecat niciodată. Și acum o avem pe Cîrstea, demonstrând că un deceniu de experiență poate depăși precizia adversarelor de douăzeci și ceva de ani.”

Potrivit analizei, secretul transformării Soranei este unul interior: „Nu mai luptă împotriva jocului, ci colaborează cu el. Joacă mai inteligent, e strategică și răbdătoare. Revenirile în tenis nu sunt doar fizice, ci și psihologice. Cea mai grea parte nu e să învingi adversarele, ci să te convingi că merită încă să încerci. De aceea, ceea ce face Sorana pare subtil revoluționar.”

Jurnaliștii americani o descriu pe Sorana Cîrstea drept „un exemplu de forță și maturitate”, o sportivă care a ales să rămână pe teren, departe de lumina reflectoarelor, din pasiune pură pentru tenis: „Nu e aici pentru nostalgie. E aici pentru că încă mai crede că poate câștiga. Și anul acesta, a dovedit asta.”

Mediafax
