Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis”

Presa americană este pur și simplu fascinată de parcursul spectaculos al Soranei Cîrstea, sportiva din Târgoviște care, la 35 de ani, a reușit o revenire incredibilă în tenisul mondial. Publicațiile din Statele Unite spun că povestea ei de viață „își are locul într-un documentar Netflix”.

Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai impresionante reveniri din tenisul mondial, iar acest lucru nu a rămas neobservat în presa americană care îi dedică articole elogioase.

Site-ul Tennisuptodate.com a publicat un amplu material în care descrie transformarea sportivei din Târgoviște, stabilită la Dubai, considerând că „povestea ei ar trebui spusă într-un documentar Netflix”, scrie Prosport.ro.

„Este octombrie în Hong Kong, iar Sorana Cîrstea este încă aici. Încă joacă. Încă mai câștigă. Și, cumva, la 35 de ani, s-ar putea să joace cel mai bun tenis din viața ei”, scriu jurnaliștii americani, subliniind faptul că românca a reușit o ascensiune spectaculoasă: „A început anul apropiindu-se de locul 200 în clasament, iar acum e pe locul 44 în ierarhia LIVE. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.”

Sorana, calificată în sferturile turneului de la Hong Kong, este descrisă ca o sportivă „eliberată de așteptări”, care a găsit echilibrul între viața personală și carieră. Jurnaliștii din State amintesc și de sprijinul constant al lui Ion Țiriac Jr., partenerul ei de viață, alături de care a depășit momentele dificile.

„Cîrstea nu arăta ca cineva care așteaptă o ultimă lovitură. Arăta ca cineva eliberat, în sfârșit, de presiune. Ceea ce iese cu adevărat la iveală este tăria ei de caracter. Refuză să renunțe după un set pierdut. Într-un sport care venerează perfecțiunea, Cîrstea radiază umanitate”, notează Tennisuptodate.com.

„Sorana Cîrstea îmbătrânește diferit”

Publicația americană remarcă și modul în care românca a reușit să-și reinventeze cariera la o vârstă la care multe jucătoare aleg retragerea.

„La 35 de ani, ar trebui să se relaxeze. Dar tenisul în 2025 e diferit. Venus și Serena au redefinit longevitatea. Wozniacki s-a întors din maternitate jucând ca și cum nu ar fi plecat niciodată. Și acum o avem pe Cîrstea, demonstrând că un deceniu de experiență poate depăși precizia adversarelor de douăzeci și ceva de ani.”

Potrivit analizei, secretul transformării Soranei este unul interior: „Nu mai luptă împotriva jocului, ci colaborează cu el. Joacă mai inteligent, e strategică și răbdătoare. Revenirile în tenis nu sunt doar fizice, ci și psihologice. Cea mai grea parte nu e să învingi adversarele, ci să te convingi că merită încă să încerci. De aceea, ceea ce face Sorana pare subtil revoluționar.”

Jurnaliștii americani o descriu pe Sorana Cîrstea drept „un exemplu de forță și maturitate”, o sportivă care a ales să rămână pe teren, departe de lumina reflectoarelor, din pasiune pură pentru tenis: „Nu e aici pentru nostalgie. E aici pentru că încă mai crede că poate câștiga. Și anul acesta, a dovedit asta.”