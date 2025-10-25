Cine-l APĂRĂ pe Baiaram? Patronul Mihai Rotaru e decis: „Nimeni nu este fericit când nu e în primul 11”

Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, crede că incidentul Rădoi – Baiaram este unul izolat căruia i s-a dat mare amploare.

Înaintea meciului cu Noah, după ce tehnicianul oltenilor a anunțat echipa de start, Baiaram, nemulțumit că nu s-a numărat printre titulari, a răbufnit în vestiar, a trântit ușa și a înjurat.

Cine-l apără pe Baiaram ? Patronul Mihai Rotaru e decis : „ Ni meni nu este fericit când nu e în primul 11 ”

Antrenorul oltenilor l-a exclus din lot, nemailăsându-l nici măcar pe banca de rezerve.

„Nu am simțit nevoia să intervin. Nu este un caz Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram. Sunt lucruri normale care se întâmplă. Unele apar în spațiul public, altele nu. Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor.

Baiaram când a aflat că nu este în primul 11, pe lângă că a înjurat foarte mult, a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. Atunci a ieșit Mirel din vestiarul antrenorului și a cerut team managerului să-l scoată în afara lotului pentru a putea pregăti în liniște meciul de peste o oră.

În momentul în care s-au făcut pozele cu Baiaram la inspecția gazonului, el știa că e afară din echipă. El știa că nu va sta nici pe bancă. Toate lucrurile au fost normale după. Am văzut și declarațiile lui Mirel de după meci.

Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11. El este un jucător extrem de tânăr. Este în aria de selecție a cluburilor mari”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Mihai Rotaru, despre 1-1 cu Noah

„Ne doream mai mult și cred că puteam să obținem mai mult, dar din păcate, fotbalul nu a fost cu noi.

A fost o euforie după calificarea în grupa principală a competiției. Craiova n-a mai fost la acest nivel de 30 de ani. Și a urmat o cădere, putem să spunem, la nivel mental, explicabilă. Nu ne-o doream și nu am simțit în momentul acela, dar analizând puțin, da, puteam să luăm în calcul la vremea respectivă.

Dar ușor-ușor cred că ne vom pune pe picioare și Mirel știe să-și facă treaba foarte bine pentru a începe din nou o pantă crescătoare”,a punctat acesta la Radio Sport Total FM.

Urmează Rapid Viena

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Noah, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa și 1-1 acasă cu FC Noah, în continuare, Universitatea va juca în Conference League cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).