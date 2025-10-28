Igor Tudor (47 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Juventus, după ultimul eșec din Serie A, duminică seara, 0-1 cu Lazio.

Locul său la următoarea partidă va fi luat de interimarul Massimo Brambilla, în prezent antrenor la Juventus Next Gen, iar pe termen lung clubul are alte trei opțiuni.

Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost demis de la gruparea italiană

Prima este Luciano Spalleti. Mai sunt în cărți Laurent Blanc (foto jos) și Roberto Mancini. Juventus are patru partide la rând fără gol marcat și a ajuns pe locul 8 în Serie A.

„Bianconerii” au anunțat că Massimo Brambilla, antrenorul echipei Juventus Next Gen, va fi interimar la următoarea partidă din Serie A.

„Juventus anunță că l-a demis pe Igor Tudor din funcția de antrenor principal al primei echipe masculine, împreună cu staff-ul său, format din Ivan Javorcic, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci.

Clubul îi mulțumește lui Igor Tudor, dar și întregii sale echipe pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă în ultimele luni și le urează tot binele în viitor”, a scris Juventus pe pagina de Facebook.

Igor Tudor a venit în locul lui Motta

Tudor (47 ani) era pe banca Juventus Torino din martie, când l-a înlocuit pe Thiago Motta – „demis” şi încă sub contract până în 2027, deci posibil să fie rechemat – în timpul sezonului.

Croatul, care a jucat şi el pentru „bianconeri” (1998-2007), este înlocuit temporar de Massimiliano Brambilla, antrenorul echipei Next Gen, până la numirea unui nou antrenor.