DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi

La Craiova nu este liniște nici când echipa se află pe podium și joacă în cupele europene. Sunt de ajuns unul, două rezultate neconforme cu așteptările și spiritele se inflamează, iar intrigile de culise își fac loc. PROSPORT publică în exclusivitate un material cu dezvăluiri din interiorul clubului Universitatea și prezintă numele antrenorilor împinși în față pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi.

Culmea este că Rădoi însuși nu pare convins că mai vrea să rămână pe banca „juveților”.

Cu ce a „greșit” Rădoi

Ultimele informații venite dinspre gruparea olteană spun că Mirel se simte atacat din toate părţile şi ar fi tentat să renunţe chiar el la post. Cu toate că „ultrașii” din galerie sunt de partea lui, dar mai ales patronul Mihai Rotaru, fostul internațional ar vrea să spună „pas” și să plece de la echipă.

Prosport.ro scrie că se fac presiuni inclusiv din zona politicului pentru ca Mirel Rădoi să fie îndepărtat de pe banca „Ştiinţei”.

S-a ajuns în această situație explozivă nu numai urmare a ultimelor rezultate înregistrate de „alb-albaștri”. Rădoi a luat o serie de decizii radicale legate de staff-ul tehnic, dar şi de jucători, iar ori de câte ori nu i-a convenit ceva a „înțepat” acționariatul clubului.

Mai întâi, el a scăpat de oamenii din staff care erau de mulţi ani în club, dar nu se potriveau ideilor sale, iar apoi a făcut curăţenie și în lot, renunțând la fotbaliștii pe care îi considera blazați.

Ce nu a anticipat el a fost că acești jucători, dar mai ales oamenii din club concediați şi-au clădit relaţii în timp la „UCV” și în oraș. Iar acum, aceștia abia așteaptă să-i facă brânci din barca Universității.

În primul rând, „dictatura” impusă de Rădoi la echipă a deranjat pe multă lume, de la jucători la oficiali și oameni de fotbal care erau obişnuiți să aibă „liberă trece” în vestiar şi chiar să influenţeze atmosfera. Unii „pândeau” și câteva comisioane, alții doar erau prieteni cu staff-ul, iar acum tuturor le lipseşte implicarea în viaţa „Științei”

Antrenorii împinși în față, să-i vadă Rotaru

Din câte se pare, ar exista presiuni inclusiv din zona politicului pentru ca Mirel Rădoi să fie îndepărtat, iar în locul său să vină Emil Săndoi.

Însă, Rotaru nici nu vrea să audă de această variantă și chiar ar fi spus că, atât timp cât el va fi patron, Săndoi nu va mai sta vreodată pe banca Universității. Pe lângă stilul de joc defensiv inoculat echipelor sale, un alt aspect l-a deranjat pe finanțatorul craiovean legat de favoritul unora – când Rotaru a fost arestat preventiv, în 2015, Săndoi, care era antrenor la Universitatea atunci, n-ar fi avut deloc un comportament „potrivit” pentru acea situaţie, dimpotrivă.

Pe lista scurtă a celor care-l vor alungat pe Rădoi din Craiova este și Marius Şumudică. Dar fostul „principal” de la Rapid nu mai este în relații bune cu Mihai Rotaru, iar galeria olteană nici nu vrea să audă de varianta asta, mai ales după ce rapidistul le-a făcut semne deloc amicale oltenilor, la meciul direct din Giuleşti, din sezonul trecut.

Comunicatul galeriei: „Mirel are parte de toată susținerea”

Luni seară, galeria Craiovei a dat un comunicat, dorind să lămurească scandalul iscat la finalul partidei de la Clinceni, cu Metaloglobus.

„Mirel are parte de toată încrederea și susținerea noastră. El este declicul de care acest club avea și are nevoie pentru a ieși din zodia semi-perfomanței”, au scris „ultrașii” din Bănie.

La meciul cu Unirea Slobozia, galeria a afişat mesajul „Mirel, inimă de leu”.

