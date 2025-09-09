România joacă marți, de la ora 21:45, la Nicosia, cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciu e în direct la Prima TV.

Naționala noastră a jucat zilele trecute amicalul cu Canada, 0-3, și Cipru a evoluat cu Austria, 0-1.

Tricolorii au nevoie de victorie pentru a avea șanse de calificare la CM 2026. Sunt în clasamentul grupei pe locul trei, cu șase puncte, Austria e pe doi, nouă puncte, și Bosnia e pe primul loc, 12 puncte. Cipru e pe locul patru, trei puncte, și San Marino e ultima.

Cipru – România. Mircea Lucescu are un singur atacant valid în lot pentru meciul crucial în calificarea la CM 2026

„Echipa Ciprului s-a schimbat, într-adevăr, noul antrenor a adus în relația sa cu jucătorii un aspect important, acela în care agresivitatea și disponibilitatea de sacrificiu, viteza, jocul aerian sunt puse în prim plan, mai puțin organizarea de joc de tip spaniol. Deci, un joc cu un fotbal direct, agresiv, în care jucătorii folosesc la maximum calitățile lor, un joc bazat pe mingi lungi și se vede acest lucru și în progresul pe care l-au făcut în ultimul timp, punând în dificultate și Bosnia și Austria. În ambele meciuri nu meritau să piardă. Ciprioții se vor de dărui cu o intensitate care nu vreau să ne surprindă. Trebuie să punem jocul pe calitățile noastre, pe ceea ce știm noi să facem.

Întâlnim o echipă care și-a reconsiderat tipul de joc, care își bazează jocul pe calitățile individuale. La ei nu se pune prea mult accentul pe relațiile de joc, ci pe un angajament al jucătorilor. Ei când ies la minge, atacă omul, nu atacă mingea, există această presiune de dezechilibru. Băieții trebuie să nu se relaxeze, pentru că duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului. Pe urmă, noi trebuie să arătăm calitățile noastre, calitatea superioară a paselor, jocul combinativ superior și din această confruntare, din două stiluri diferite, vom vedea ce joc iese”, a declarat Mircea Lucescu.