Cîrjan i-a răspuns lui Bergodi, după ce a auzit ce a declarat italianul la TV despre el

Dinamo a învins U Cluj, 2-1, iar căpitanul roș-albilor Cătălin Cîrjan a discutat despre meciul cu echipa lui Cristiano Berodi, italianul fiind și fostul său antrenor.

Despre Cristiano Bergodi s-a spus că e cel care l-a scos din echipă pe Cîrjan când ambii erau la Rapid. Jucătorul venise de la Arsenal, dar tehnicianul a eplicat că fotbalistul nu era matur și alții meritau să joace.

Cătălin Cîrjan a marcat în meciul Dinamo – U Cluj 2-1.

„Venind după un meci important pe care l-am făcut la Cluj, un meci foarte bun, am venit aici cu gândul la victorie. O doream foarte mult. Suntem foarte fericiți cu victoria și trebuie să continuăm la fel. Se adunase frustrare pentru că jucam foarte bine în meciuri, nu reușeam să marcăm, dar nu vreau să vorbesc despre ce a fost.

Mă pregătesc foarte mult la antrenament cu astfel de execuții. Mi-a venit mingea, mi-am făcut preluare, am văzut acel colț liber și am lovit mingea foarte bine. S-a vorbit mult despre ratarea mea din meciul cu CFR, dar nu și despre pasa de gol. Am trecut printr-o perioadă grea, am fost foarte criticat, înjurat, am trecut prin multe eu și familia mea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere și am reușit să trec peste această perioadă.

Chiar dacă toată lumea spunea că joc prost și la TV se făcea ideea că am un sezon prost, până la urmă am cele mai multe contribuții în echipă, am cele mai multe goluri și pase de gol. Era un meci foarte important, jucam cu echipa de pe primul loc. Ne doream această victorie și am reușit să urcăm pe locul 5. Tot ce ne dorim e să adunăm cât mai multe victorii și să urcăm cât mai sus”, a declarat Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

Nu pot să spun că am rămas cu o mare supărare pe dânsul, pur și simplu asta e fotbalul. Nu m-a apreciat când am fost la Rapid, dar se întâmplă în fotbal. Deci nu sunt supărat pe dânsul, îi urez mult succes și eu vreau să continui tot așa – Cătălin Cîrjan

Ce spunea Cristiano Bergodi: „La Rapid era mai tânăr, a avut şanse să joace, cred că a avut 17-18 prezenţe. Era under, a intrat de la începutul meciului. Dar el era foarte tânăr, trebuia să crească un pic. A venit la Dinamo, i-au dat multă încredere. Am vorbit de multe ori cu el, poate că e supărat că nu a jucat mai mult. Nici Omar El Sawy nu cred că a jucat atât. Dar la Rapid erau alţi jucători care evoluau în faţa lui. Cîrjan era în creştere, a venit de la Arsenal, unde a jucat cu juniorii. Sunt unii jucători care se maturizează pe etape. Cîrjan a rămas acolo, eu am plecat. După a venit un alt antrenor, nu ştiu ce s-a întâmplat şi cum l-a dat Rapid”.

