După Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, Denisa Golgotă a făcut declarații incredibile. La revenirea în țară ea a spus că a depus plângere pentru hărțuire fizică și psihologică, dar federalii au ignorat-o.

Sportiva a explicat că a fost amenințată, dar și că cei din Federație favorizează o anumită gimnastă.

La Mondialele din Indonezia, delegația tricoloră a fost alcătuită din Sabrina Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Anamaria Mihailescu (16 ani).

Conflict uriaș în gimnastica românească. „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”

“(n.r. ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic.

(n.r. există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate. Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău.

Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică. (n.r. e discriminare şi din partea Federaţiei?) Cu siguranţă este, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât.

Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept. Nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri. Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit.

Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele. Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum sunt, să vină să mă întrebe cineva de cum mă simt, dacă pot să concurez. Doar doamna Corina.

Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că şi aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit. Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum a fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Eu am un vis, încă cred că ceva se va schimba după Mondial, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice“, a declarat Denisa Golgotă, când a revenit în țară după Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025.