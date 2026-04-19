Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu a semnat ordinul. Când intră în vigoare

Galerie Foto 13
Mircea Lucescu / foto: Mediafax foto

Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. După decesul marelui tehnician, la vârsta de 80 de ani, vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că au fost inițiate procesele legale pentru ca noua arenă din Ştefan cel Mare să poarte numele legendei din fotbal. Ordinul a fost semnat, deja, de ministru.

Noul stadion din Ștefan cel Mare va purta denumirea de Arena Mircea Lucescu. Tehnicianul s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală, pe 7 aprilie 2026. „Il Luce” a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri, 3 aprilie 2025. El ajunsese în mâinile medicilor, după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu naționala României la Mogoșoaia. Ministrul Cătălin Predoiu, care a fost prezent la catafalcul antrenorului, anunțase că au fost inițiate procesele legale pentru ca noul stadion să îi poarte numele.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Când va fi înmormântat și cum pot fanii să își ia adio de la marele antrenor

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

„Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele „Arena Mircea Lucescu”. Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu.

Într-o lume a performanței efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport”, a spus Cătălin Predoiu.

„Îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței”

„Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații. De la performanțele din România până la consacrarea internațională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovație și rigoare.

La conducerea unor echipe prestigioase, din România și din Europa, a reușit ceea ce puțini pot revendica: nu doar trofee, ci o identitate de joc, un model de organizare și o cultură a performanței. A construit echipe competitive în contexte dificile, a descoperit și format jucători de clasă mondială și a demonstrat că excelența nu este o întâmplare, ci un crez și un program aplicat cu inteligență și muncă organizată.

Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale și caractere puternice. A știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine, devenind pentru mulți mai mult decât un antrenor: un mentor și un bun părinte.

Ordinul semnat de Cătălin Predoiu

În momentele de încercare, în contexte politice sau sociale complicate, a rămas fidel principiilor sale, demonstrând o remarcabilă forță interioară și demnitate profesională. Această verticalitate îi conferă nu doar respectul lumii sportive, ci și admirația publicului larg.

Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanței, ci și o punte între generații, între școli de gândire sportivă, între tradiție și modernitate. Prin tot ceea ce a realizat, el a ridicat standardele și a arătat că România poate da lumii nu doar talente, ci și lideri autentici.

Pentru România și lumea întreagă, Mircea Lucescu este un model care poate fi privit ca simbol al filosofiei oricărui program, de la clădirea unei echipe până la clădirea unei națiuni: a plecat, cum se spune, de jos, de la nimic, în termeni de resurse materiale, a învățat, s-a ridicat prin muncă și valoare proprie, s-a perfecționat permanent, a continuat să muncească, a luptat, a înțeles că înfrângerea face uneori parte din joc și a tratat-o muncind și mai mult, a luptat continuu și a câștigat din nou și din nou. Mircea Lucescu a dat testul cel mai greu pentru o valoare națională, testul internațional, s-a impus prin calități morale și profesionale, inclusiv prin rezultate, nu numai între granițele țării, ci și în Arena Lumii.

Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât și de pretutindeni, care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu.

Respect pentru Mircea Lucescu!”, a continuat Cătălin Predoiu, potrivit postării de pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
10:30
Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „România are nevoie de timp pentru a-și reface stocurile de armament, de producție și de spații de depozitare”
10:00
Gen. Virgil Bălăceanu: „România are nevoie de timp pentru a-și reface stocurile de armament, de producție și de spații de depozitare”
ECONOMIE Ai telefonie mobilă de la Digi RCS-RDS? Câți lei costă abonamentul nelimitat acum, în aprilie 2026
09:31
Ai telefonie mobilă de la Digi RCS-RDS? Câți lei costă abonamentul nelimitat acum, în aprilie 2026
ACTUALITATE Valentin Stan: America nu are nevoie să plece din Europa. Trump o să îi lase pe liderii europeni să se descurce singuri
09:30
Valentin Stan: America nu are nevoie să plece din Europa. Trump o să îi lase pe liderii europeni să se descurce singuri
ACTUALITATE Valentin Stan: SUA nu merg la război pentru că spune tratatul NATO, ci pentru că vrea Trump și pentru că SUA își apără prietenii
09:00
Valentin Stan: SUA nu merg la război pentru că spune tratatul NATO, ci pentru că vrea Trump și pentru că SUA își apără prietenii
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O ultimă „suflare” de la cometa interstelară 3I/ATLAS pe măsură ce iese din Sistemul Solar
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
FLASH NEWS Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
10:51
Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
REACȚIE BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
10:46
BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
ECONOMIE Încrederea în economie s-a prăbușit în a doua parte a anului 2025. Cum a fost creșterea economică în mandatele Ciolacu vs Bolojan
10:23
Încrederea în economie s-a prăbușit în a doua parte a anului 2025. Cum a fost creșterea economică în mandatele Ciolacu vs Bolojan
CONTROVERSĂ Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China
10:10
Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China
REȚETE TOP 10 | Cei mai buni cârnați din lume. Pe ce loc sunt cârnații de Pleșcoi, singurii reprezentați ai României în acest clasament
10:03
TOP 10 | Cei mai buni cârnați din lume. Pe ce loc sunt cârnații de Pleșcoi, singurii reprezentați ai României în acest clasament

Cele mai noi

Trimite acest link pe