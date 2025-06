Cristian Chivu a eușit prima sa victorie cu echipa italiană de fotbal Inter Milano, una la limită, 2-1 cu formația japoneză Urawa Red Diamonds, sâmbătă, pe Lumen Field din Seattle, în Grupa E a Cupei Mondiale a Cluburilor.

Inter a avut o posesie a mingii covârșitoare, 66% față de 23% (11% disputată), iar raportul șuturilor a fost de 26-5 (dintre care doar 4-3 pe poartă).

Cristi Chivu, prima victorie la Inter Milano! „Ne-am străduit”

Inter nu a contat în acest meci pe Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, iar Acerbi, Bastoni și Mhitarian s-au aflat pe banca de rezerve.

Vicecampioana Italiei, care participă în premieră la competiție găzduită de Statele Unite, a remizat cu mexicanii de la Monterrey în primul meci (1-1).

„Am făcut un meci bun, ne-am străduit în toate felurile ca să marcăm. Ei s-au apărat foarte jos. Apoi am încercat să exploatăm centrările cu Pio. Am crezut până la sfârșit și am reușit. Băieții m-au făcut mândru, au dat tot ce au avut.

Carboni? Pot spune multe despre Valentin, dar aș putea să-i numesc și pe Pio, Luis Henrique, Sucic, care au dat totul. Valentin a jucat primul său meci în 8 luni, am vorbit cu el ieri. Mă bucur pentru el, a muncit din greu și a depus mult efort. Să-l văd atât de fericit mă bucură.

Să vorbești despre sistem cu o echipă care s-a apărat în careu este dificil. Aș fi lăsat formația cu cei 2 atacanți retrași la 0-0, dar, fiind conduși, l-am pus pe Pio să urce mai mult”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei.

Chivu a jucat 7 ani la Inter, motiv pentru a-l aduce ca antrenor

Inter Milano, vicecampioana Italiei și finalista Ligii Campionilor în sezonul precedent, l-a ales pe Cristian Chivu pentru postul de antrenor, după ce s-a despărțit de Simone Inzaghi, cel care a pregătit echipa în ultimii patru ani.

Fostul internațional român a evoluat la Internazionale între 2007 și 2014, iar după retragere a activat ca antrenor al mai multor echipe de juniori ale grupării milaneze.

Din 18 februarie 2025 și până la finalul sezonului, Chivu a antrenat-o pe Parma, formație cu care a reușit salvarea de la retrogradare.