Ioan Timofte, cunoscut în lumea fotbalului drept Timofte 2, ar putea fi noul conducător de la Poli Timișoara, care evoluează acum în Liga 3 și este antrenată de Dan Alexa.

Acum 12 ani fostul fotbalist de la FC Porto și Boavista a mai ocupat aceeași funcție la ACS Poli, asimilată însă ca o clonă de pretențioșii fani timișoreni.

Dă Poli Timișoara o lovitură de imagine? Pe cine vor șefii să aducă la conducerea echipei de fotbal

Ștefan Grigorie, secundul lui Dan Alexa, nu confirmă încă numirea lui Ioan Timofte, însă recunoaște că ar fi o variantă excelentă pentru club

„L-am văzut pe domnul Timofte, l-am salutat, a mai fost la meciuri, dar nu știu nimic despre vreo numire. Cu siguranță, este o lovitură de imagine, cred că nu mai are nevoie de prezentare.

Oricând este binevenit lângă noi, pentru că avem nevoie de oameni care au jucat fotbal la un nivel foarte bun. Mai ales, că este din Timișoara”, a spus antrenorul secund al lui Dan Alexa.

Timofte 2 a fost legitimat ca fotbalist la Minerul Anina (1988), CSM Reșița (1989), Poli Timișoara (1989-1991), FC Porto (1991-1994), Boavista Porto (1994-2000).

Poli Timișoara a ratat sezonul trecut la „baraj” promovarea în eșalonul secund. A fost eliminată de Olimpia Satu Mare, dar autoritățile au planuri îndrăznețe pentru noul campionat. În primul rând s-au găsit fonduri pentru construirea unui stadion, iar imediat l-au convins pe Dan Alexa să revină la formația alb-violetă.

Dan Alexa a evoluat la Poli Timișoara din vara lui 2006 până în vara lui 2011. A fost unul dintre cei mai importanți jucători din acea perioadă, având la activ 147 de meciuri oficiale.

Noul stadion va avea 32.150 de locuri

Stadionul „Dan Păltinișanu”, un simbol pentru orașul de pe Bega, a fost construit în anul 1963, dar de mai bine de un deceniu a devenit impropriu. Noul stadion nu va avea pistă pentru atletism.

Acesta va fi de categoria I, conform normelor Federației Române de Fotbal (FRF), cu o capacitate de 32.150 de locuri și o suprafață construită de 28.800 de metri pătrați.

Noua arenă din Timișoara va costa în jur de 136 de milioane de euro, conform estimărilor reprezentanților Consiliului Județean. Majoritatea fondurilor vor proveni de la bugetul național, iar Consiliul Județean Timiș va contribui cu 22,4 milioane de lei.