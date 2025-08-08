Prima pagină » Sport » Dan Petrescu a atacat arbitrajul de la CFR Cluj – Braga 1-2. „Să mă suspende. Nu am mai văzut așa ceva”

08 aug. 2025, 09:02, Sport
CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu 2-1 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, iar Dan Petrescu a acuzat arbitrul că a luat decizii pro-Braga.

Au marcat Jean-Baptiste Gorby (17, 50), respectiv Sheriff Sinyan (29). Manșa secundă se va juca în data de 14 august.

Dacă va trece de Braga, CFR va juca în play-off contra câștigătoarei dintre Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) și FC Noah (Armenia).

În cazul în care e eliminată din Europa League, CFR va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre BK Haecken (Suedia) și SK Brann Bergen (Norvegia).

„Sunt supărat din cauza rezultatului, pentru că nu am obținut nici măcar un egal. Fotbalul e dat naibii cu Lugano poate nu meritam mai nimic, dar acum meritam cel puțin unul egal. Asta e opinia mea. Cu un asemenea arbitraj… Să mă suspende 10 etape sau cât vor, dar eu nu am mai văzut așa ceva. Totul a fost pro Braga, totul. Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva, de la primul galben dat nouă, faulturi, auturi, penalty-uri. Dacă alea nu mai sunt penalty-uri eu nu mai înțeleg fotbalul. Nici măcar nu ne bagă în seamă nimeni. Asta e, așa merităm. Asta mă deranjează cel mai mult la meci. După ce am văzut m-am săturat de fotbal până peste cap, mi-a ajuns. Dacă ăsta este arbitraj de fotbal… Nu se mai poate, totul într-o direcție. Nu vreau să dau pe arbitraj, Braga sunt mai buni ca noi, dar să câștige pe merit și dă-ne nouă ce este al nostru”, a spus Dan Petrescu.

Jucătorii au arătat că vor. S-a văzut că am avut probleme de lot, dar asta este, cred că egalul era un rezultat normal. Și plecam cu altă speranță la Braga. Nu-i vedeam doar eu favoriți, toată lumea i-a văzut favoriți. Am luat goluri de Divizia C, asta este supărarea mea pe jucători. Braga e echipă mare, a avut trei șuturi și două goluri. Vă dați seama că acasă vor avea mai multe ocazii, dar ce mai avem de pierdut? Nu mai avem nimic de pierdut, mergem să ne jucăm șansa, sper cu un alt arbitraj – Dan Petrescu

CFR Cluj PIERDE acasă cu locul 4 din Portugalia. Returul e joia viitoare

