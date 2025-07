Costin Curelea, fost jucător al Sportului Studențesc, a fost numit, vineri, în funcţia de selecţioner al naţionalei U21 a României. Numirea a venit chiar de ziua antrenorului, care are acum 41 de ani.

Fostul fotbalist din Regie a condus în ultimii doi ani naţionala Under 20.

Daniel Pancu a fost înlocuit la Under 21! Costin Curelea ete noul selecționer

„Sunt mândru și onorat să fiu selecționer al naționalei U21. Vreau să mulțumesc federației pentru încrederea acordată și sunt convins că o să răsplătesc cu vârf și îndesat această încredere care mi s-a acordat.

Au fost ridicate nivelul și mentalitatea de învingători și sper ca acest lucru să ne ajute și pe noi și să ne ducă spre o nouă calificare.

Nu este ușor pentru mine, este o mare responsabilitate, dar am cumva avantajul celor doi ani petrecuți la U20, care m-au făcut să cunosc nevoile tinerilor jucători. Avem o generație destul de bună, în care am încredere că putem obține o nouă calificare. Ne-am cunoscut în acești doi ani, ei cunosc abordarea mea și am încredere că putem face ceva bun.

Au nevoie de înțelegere, de susținere, au nevoie să joace să fie în cea mai bună formă pentru echipa națională. Promisiuni nu vreau să fac, dar vreau să vă asigur că va fi o perioadă de profesionalism și că lucrurile vor merge bine. Vă asigur că voi face maximum pentru a fi la Campionatul European, pentru că asta este dorința noastră a tuturor.

Este importantă atât pentru cariera mea cât și pentru federație, pentru jucători. Iar un alt obiectiv este ca o parte dintre jucători să ajungă la echipa națională mare’, a declarat Curelea într-o conferință de presă la Casa Fotbalului.

Ce spune Mihai Stoichiță

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță i-a mulțumit pentru colaborare fostului selecționer U21 Daniel Pancu.

„Îi mulțumesc lui Daniel Pancu pentru munca depusă, pentru că nu este ușor să obții calificarea la un turneu final. Și îi doresc bun venit lui Costin Curelea. Decizia a fost luată în urma propunerilor membrilor Comisiei tehnice și s-a ajuns la concluzia că trebuie făcută continuitatea muncii cu jucătorii de la lotul de U20.

Seva acestui lot de U21 se trage de la U20 și probabil cei de la U19, care au atins o semifinală de campionat european pentru prima dată în istorie. E un început de drum”, a declarat Mihai Stoichiță.

Costin Curelea vine în funcție imediat după Daniel Pancu, căruia i-a expirat contractul cu Federația Română de Fotbal după Campionatul European U21 din Slovacia, din această vară.

La acest turneu final, România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă, cu Spania (1-2), Italia (0-1) și Slovacia (1-2).