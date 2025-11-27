Prima pagină » Sport » Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”

27 nov. 2025, 11:54, Sport
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
sursa foto: ProSport

Prezent la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport, Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB și este de părere că echipa pregătită de Elias Charlambos și Mihai Pintilii va reuși ajungă în play-off-ul Superligii României.

Astfel, fostul mare internațional a adus și argumente în favoarea echipei patronate de Gigi Becali și crede că lotul valoros pe care Elias Charalambous îl are la dispoziție poate să facă diferența.

„(Urmează un meci cu FCSB, ei vin după partida de la Belgrad. Speranțe mari la victorie?) Este foarte multă lume care face această greșeală și o consideră pe FCSB ieșită din lupta pentru play-off. O echipa cu jucători așa cum are FCSB, este periculoasă cât matematica le permite să spere la un loc în play-off. Eu cred că FCSB va face parte din primele șase echipe la finalul sezonului regulat”, a declarat Gică Popescu, prezent la Gala ProSport, potrivit ProSport.

De precizat este că, echipele Farul Constanța și FCSB se vor întâlni în etapa cu numărul 18 din Superliga României, într-o partidă programată pe data de 30 noiembrie 2025. Înaintea acestui meci, FCSB ocupă doar poziția a zecea a clasamentului, cu 21 de puncte acumulate în 17 meciuri disputate. De cealaltă parte, gruparea de la malul Mării Negre stă mai bine în clasament și ocupă poziția a șasea, ultima ce asigură prezența în play-off-ul Superligii României, având 26 de puncte acumulate.

David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport

