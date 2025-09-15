Luni, 15 septembrie, David Popovici a împlinit 21 de ani. Marele campion s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti.

David Popovici e singurul înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.

El îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Cadourile sale sunt transformate în sprijin pentru 35 de tineri artişti, sportivi şi olimpici la diferite discipline.

Ziua lui David Popovici. Marele campion a împlinit 21 de ani. Mesajul Cameliei Potec

David Popovici e primul înotător român care a cucerit aurul mondial la seniori şi cel mai tânăr campion mondial din istoria nataţiei.

„I-am transmis de la primele ore ale dimineții multă sănătate și fericire. Știm cu toții că atunci când ești fericit avem tot ce ne trebuie în viață. Pe David îl știu de când era un mic, dar am demonstrat că este mult mai mare decât vârsta pe care o are. Este un brand al țării, dar, la urma urmei, un copil extraordinar. Întreaga țară se mândrește cu el. Pe lângă toată munca depusă reușește să se bucure câte puțin și de momentele frumoase ale vieții.

Știu ce înseamnă acest drum al performanței. Încă nu a început pregătirea, urmează. Atunci vom stabili planul pentru perioada din toamna anului 2025 și până în vara anului 2026. Vedem ce obiective va avea. Vor avea loc Campionatele Europene de Seniori de la Paris.

Este greu să faci performanță, dar și să te menții acolo. Sportivii noștri trebuie să țină cont că fac sport pentru că le place și că au șansa să-l practice la nivel înalt. Trebuie să lase presiunea la o parte. Aș dori să-i transmit un călduros La mulți ani și doamnei Carmen Bunaciu, care și dumneaei este sărbătorita noastră astăzi”, a spus Camelia Potec, preşedinte Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, la Digi Sport.