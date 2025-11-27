Campionul olimpic David Popovici a vorbit despre planurile sale pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport.

Amintim că, înotătorul a reușit să cucerească medalia de aur în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, în cadrul probei de 200 de metri liber.

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice are loc în anul 2028 și se va desfășura în Statele Unite ale Americii, în Los Angeles. Acolo, David Popovici are ca obiectiv să ducă iar România cât mai sus, dar recunoaște că preferă să ia lucrurile pas cu pas.

Înotătorul a precizat că nu dorește să pună presiune pe el, motiv pentru care vrea să ia fiecare competiție în parte și să obțină rezultate cât mai bune.

„Este un target, dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să ajung acolo și să fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără să mă grăbesc”, a declarat David Popovici la Gala Marilor Sportivi ProSport 2025.

De precizat este că, următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc în Statele Unite ale Americii, în California, în orașul Los Angeles, iar spectacolul este garantat.

„Dacă vă cumpărați bilet pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, practic vă cumpărați un bilet pentru istorie”, a declarat Reynold Hoover, CEO-ul LA28, într-un comunicat de presă, potrivit swimswam.com.

