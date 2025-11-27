Prima pagină » Sport » David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport

27 nov. 2025, 07:39, Sport
Campionul olimpic David Popovici a vorbit despre planurile sale pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport.

Amintim că, înotătorul a reușit cucerească medalia de aur în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, în cadrul probei de 200 de metri liber.

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice are loc în anul 2028 și se va desfășura în Statele Unite ale Americii, în Los Angeles. Acolo, David Popovici are ca obiectiv să ducă iar România cât mai sus, dar recunoaște că preferă să ia lucrurile pas cu pas.

Înotătorul a precizat nu dorește pună presiune pe el, motiv pentru care vrea ia fiecare competiție în parte și obțină rezultate cât mai bune.

„Este un target, dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut iau lucrurile pas cu pas. Vreau ajung acolo și fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără grăbesc”, a declarat David Popovici la Gala Marilor Sportivi ProSport 2025.

De precizat este că, următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc în Statele Unite ale Americii, în California, în orașul Los Angeles, iar spectacolul este garantat.

Dacă cumpărați bilet pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, practic cumpărați un bilet pentru istorie”, a declarat Reynold Hoover, CEO-ul LA28, într-un comunicat de presă, potrivit swimswam.com.

