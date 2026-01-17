Prima pagină » Sport » De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22

De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22

17 ian. 2026, 13:28, Sport
Rapid a recunoscut oficial transferul portarului Dejan Iliev, de la UTA Arad, care a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate.

Fotbalistul era în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea la UTA Arad și clubul l-a pus pe lista de transferuri.

„Dejan Iliev este fotbalistul Rapidului! Portarul în vârstă de 30 de ani, internațional al Macedoniei de Nord și cu o înălțime de 1.95 metri, vine de la UTA Arad și a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire. Bun venit în Giulești și mult succes, Dejan!”, au transmis reprezentanții echipei bucureștene.

„Sunt fericit că am ajuns la Rapid și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Abia aștept să simt atmosfera fantastică pe care o fac Rapidiștii! Hai Rapid!”, a declarat Dejan Iliev după semnarea contractului cu Rapid.

Iliev reprezintă al treilea transfer al echipei Rapid în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo, și Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești.

Portarul macedonean are dublă cetăţenie, macedoneană şi engleză, şi a crescut la academia lui Arsenal, club la care a ajuns în 2013 şi sub contractul căruia s-a aflat timp de nouă ani. În această perioadă, a fost împrumutat la formaţii precum Sered (Slovacia), Jagiellonia (Polonia) şi Shrewsbury (Anglia).

După despărţirea de Arsenal, Iliev a mai evoluat la Trencin (Slovacia), HJK Helsinki (Finlanda) şi FK Sarajevo (Bosnia & Herţegovina), club de la care a venit în România, la UTA, în vara anului 2024. Dejan Iliev a fost selecţionat la toate reprezentativele de juniori ale Macedoniei de Nord, iar debutul la echipa naţională de seniori a venit în 2022.

Vineri, 16 ianuarie

  • FC Argeş – FCSB 1-0

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Ora 13.00 Unirea Slobozia – UTA Arad
  • Ora 17.15 Farul Constanţa – FC Hermannstadt
  • Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti

Duminică, 18 ianuarie

  • Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoşani
  • Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi
  • Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

  • Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

