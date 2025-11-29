Prima pagină » Sport » Decizia NEAȘTEPTATĂ a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

Decizia NEAȘTEPTATĂ a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

29 nov. 2025, 17:00, Sport
Decizia NEAȘTEPTATĂ a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

Marius Şumudică, fost jucător și antrenor la Rapid, a spus că nu mai vine la meciurile echipei în Giuleşti. El a avut un conflict cu unii fani, pe vremea în care pregătea formația vișinie, aceștia aruncând cu bulgări în el.

Șumudică nu mai e antrenorul Rapidului din luna mai a acestui an. Preluase echipa în august 2024, când l-a înlocuit pe Neil Lennon.

Rapid a câștigat vineri în Giulești meciul cu Csikszereda, 4-1, și și-a consolidat poziția de lider.

Decizia suprinzătoare a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

“(n.r. – Cum ai semnat contractul cu Rapid? Ți-ai pus mâna la ochi?) Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului. Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc.

Dacă mă duc pe Giulești știi ce se întâmplă? Imediat pe TikTok, că bagă Șumudică bățul prin gard. Dacă mă duc la meci și se întâmplă să fie rezultatul negativ… I-am auzit pe unii, mi-au dat cu floricele în cap de deasupra: Bă, ai venit tu cu Corsicanu’ al tău, că de aia… Numai de-astea.

Și atunci de ce să mă duc să dau naștere la discuții? Nu mai bine stau liniștit? Când m-am dus înainte să fiu antrenor au zis că l-am dat eu afară pe Lennon, acum când e Gâlcă, dacă am vorbit frumos de el nu le place altora, dacă vin și analizez ceva, de ce dai dîn Gâlcă, atunci îmi văd de treaba mea”, a declarat Marius Şumudică, la Fanatik.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice”
16:29
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice”
SCANDAL „Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
13:02
„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
SPORT Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
11:39
Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
SPORT Iulian Chirița a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă
10:14
Iulian Chirița a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă
SPORT Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon”
07:50
Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon”
SPORT Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe PRIMUL loc! Ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Csikszereda
06:36
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe PRIMUL loc! Ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Csikszereda
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cercetătorii au observat ce se întâmplă în Parcul Național Yellowstone după cutremure

Cele mai noi