Marius Şumudică, fost jucător și antrenor la Rapid, a spus că nu mai vine la meciurile echipei în Giuleşti. El a avut un conflict cu unii fani, pe vremea în care pregătea formația vișinie, aceștia aruncând cu bulgări în el.

Șumudică nu mai e antrenorul Rapidului din luna mai a acestui an. Preluase echipa în august 2024, când l-a înlocuit pe Neil Lennon.

Rapid a câștigat vineri în Giulești meciul cu Csikszereda, 4-1, și și-a consolidat poziția de lider.

Decizia suprinzătoare a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

“(n.r. – Cum ai semnat contractul cu Rapid? Ți-ai pus mâna la ochi?) Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului. Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc.

Dacă mă duc pe Giulești știi ce se întâmplă? Imediat pe TikTok, că bagă Șumudică bățul prin gard. Dacă mă duc la meci și se întâmplă să fie rezultatul negativ… I-am auzit pe unii, mi-au dat cu floricele în cap de deasupra: Bă, ai venit tu cu Corsicanu’ al tău, că de aia… Numai de-astea.

Și atunci de ce să mă duc să dau naștere la discuții? Nu mai bine stau liniștit? Când m-am dus înainte să fiu antrenor au zis că l-am dat eu afară pe Lennon, acum când e Gâlcă, dacă am vorbit frumos de el nu le place altora, dacă vin și analizez ceva, de ce dai dîn Gâlcă, atunci îmi văd de treaba mea”, a declarat Marius Şumudică, la Fanatik.