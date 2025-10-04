Alfred Simonis anunță continuarea lucrărilor „Stadionului Lego” din Timișoara. Consiliul Județean Timiș alocă 20 de milioane de lei

Alfred Simonis, șeful CJ Timiș, a anunțat că a fost luată decizia ca „Stadionul Lego”, proiectul de 23 de milioane de euro, să fie cofinanțat. În acest sens, într-o postare pe Facebook, a anunțat că lucrările pentru arena din Timișoara vor continua.

Potrivit datelor, noul stadion din Timișoara, care acum este cunoscut drept „Arena Eroilor”, ar urma să fie finalizat în anul 2026 și va avea o capacitate de 10.000 de locuri. Alfred Simonis a anunțat, printr-o postare publică pe Facebook, faptul că lucrărilor se vor aloca 20 de milioane de lei, pentru a fi continuate. Suma respectivă este alocată de Consiliul Județean Timiș.

Consiliul Județean Timiș cofinanțează investiția

Lucrările au debutat în martie 2024. Arena, care este de tip P+2E, a ajuns, acum, într-un stadiu al lucrărilor de 70%. Termenul de finalizare este 2026.

La parter se vor afla birourile, vestiarele, cabinetul medical, dar zona de încălzire. De asemenea, tot la parter vor fi situate punctele de prim-ajutor, un punct de poliție și spațiile pentru testarea antidoping. Etajul 1 va cuprinde lojele, câteva oficii și alte spații. La al doilea etaj va fi amplasat sistemul VAR, zona de prelucrare foto, dar și cabinele pentru presă și cele pentru transmisii TV.

20.000.000 de lei pentru continuarea lucrărilor

Consiliul Județean Timiș a făcut anunțul la scurt timp după declarația premierului Ilie Bolojan, care a precizat că, în contextul măsurilor de austeritate, construirea stadioanelor din țară va fi posibilă doar cu implicarea autorităților locale.

„Am decis să venim alături de Primăria Timișoara, să-i ajutăm să finalizeze lucrările la Arena Eroilor, cunoscută și drept Stadionul Lego, și să devenim parteneri într-unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă pentru oraș. Vom cofinanța această investiție. Consiliul Județean va aloca 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la primul stadion modern pe care il vom avea la Timișoara, asta până când vom reuși să ridicăm noua arena Dan Păltinișanu. Acest proiect, în care avem o colaborare între Consiliul Judeţean Timiș și Primăria Timișoara, arată că pentru noi interersul comunității primează, că administrațiile locale îsi pot uni forțele indiferent de culoarea politică”, a explicat șeful CJ Timiș.

„Asta este direcția în care trebuie să mergem pentru ca Timișoara și județul Timiș să câștige!”

De asemenea, șeful CJ Timiș a menționat că se dezvoltă încă 2 proiecte importante pentru sportul timișean. Este vorba despre Asociația Club Sportiv Știința Poli Timișoara și continuarea lucrărilor la mica polivalentă.

„Așa ar trebui să funcționeze administrația locală, prin proiecte comune, prin investiții făcute împreună, prin respect față de ceea ce au nevoie timișorenii și timișenii.

Tot împreună, Consiliul Judeţean Timiș și Primăria Timișoara, de data aceasta umăr la umăr și cu Universitatea Politehnica, dezvoltă încă două proiecte importante pentru sportul timișean. Vorbesc despre Asociația Club Sportiv Știința Poli Timișoara și continuarea lucrărilor la mica polivalentă, sala de pe strada Podeanu.

Trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre interesele Timișului nu e importantă politică, ci rezultatele. Asta este direcția în care trebuie să mergem pentru ca Timișoara și județul Timiș să câștige!”, a notat Alfred Simonis pe Facebook.

