S-a stabilit programul meciurilor din rundele 20 și 21 ale campionatului intern de fotbal, ultimele ale acestui sezon.

Cu acordul celor două televiziuni care transmit, Digi Sport și Prima Sport, s-a decis ca derby-ul FCSB – Rapid să aibă loc duminică 21 decembrie.

Derby-ul FCSB – Rapid se joacă pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova joacă în ultimul meci al anului 2025

SuperLiga se va relua în 17-18 ianuarie 2026, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 14-15 martie 2026. Sezonul regular este programat sa se încheie pe 7 martie 2026. Etapa 10 din play-off se va juca în 23-24 mai 2026.

Etapa a 20-a

Vineri, 12 decembrie

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani

Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

Duminică, 14 decembrie

Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj

Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad

Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB

Etapa a 21-a

Vineri, 19 decembrie

Ora 20.00 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş

Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 decembrie

Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti

Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa

Ora 20.00 FCSB – FC Rapid

Luni, 22 decembrie

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Noua regulă introdusă din acest sezon

Regula „5+6”, introdusă de Federația Română de Fotbal în sezonul precedent, a fost modificată pentru acest an. Astfel, echipele din SuperLigă sunt obligate să aibă tot timpul pe teren minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României, în cel puțin 75% din totalul meciurilor (30 de meciuri).

Echipele care nu respectă această regulă vor fi sancționate financiar cu 150.000 de euro.