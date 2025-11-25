Prima pagină » Sport » Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025

Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025

25 nov. 2025, 17:01, Sport
Derby-ul FCSB - Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025

S-a stabilit programul meciurilor din rundele 20 și 21 ale campionatului intern de fotbal, ultimele ale acestui sezon.

Cu acordul celor două televiziuni care transmit, Digi Sport și Prima Sport, s-a decis ca derby-ul FCSB – Rapid să aibă loc duminică 21 decembrie.

Derby-ul FCSB – Rapid se joacă pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova joacă în ultimul meci al anului 2025

SuperLiga se va relua în 17-18 ianuarie 2026, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 14-15 martie 2026. Sezonul regular este programat sa se încheie pe 7 martie 2026. Etapa 10 din play-off se va juca în 23-24 mai 2026.

Etapa a 20-a

  • Vineri, 12 decembrie

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

  • Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani
Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

  • Duminică, 14 decembrie

Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj
Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

  • Luni, 15 decembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad
Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB

Etapa a 21-a

  • Vineri, 19 decembrie

Ora 20.00 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj

  • Sâmbătă, 20 decembrie

Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş
Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti

  • Duminică, 21 decembrie

Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti
Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa
Ora 20.00 FCSB – FC Rapid

  • Luni, 22 decembrie

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Noua regulă introdusă din acest sezon

Regula „5+6”, introdusă de Federația Română de Fotbal în sezonul precedent, a fost modificată pentru acest an. Astfel, echipele din SuperLigă sunt obligate să aibă tot timpul pe teren minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României, în cel puțin 75% din totalul meciurilor (30 de meciuri).

Echipele care nu respectă această regulă vor fi sancționate financiar cu 150.000 de euro.

Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”