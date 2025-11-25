Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș. Ce spune impresarul atacantului

25 nov. 2025, 12:11, Actualitate
Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș

Internaționalul român Denis Drăguș rămâne una dintre cele mai urmărite piste de cluburile din Liga 1, iar FCSB insistă cel mai tare pentru transferul atacantului de 26 de ani. În prezent împrumutat la Eyupspor, în prima divizie din Turcia, Drăguș aparține de Trabzonspor.

Cum la a 4-a forță din Turcia nu s-a impus, a fost trimis să evolueze la Eyupspor.

Ce salariu are Drăguș

Trecerea la Eyupspor nu l-a ajutat, însă, să își relanseze cariera, astfel că Drăguș este pe zero la reușite și la noua echipă. Încă nu a marcat vreun gol, iar evoluțiile sale sunt departe de a fi impresionante. Ca o scuză, însă, atacantul român a lipsit mai multe săptămâni din cauza unei accidentări.

Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB cu orice preț. Latifundiarul din Pipera a declarat că Drăguș este cel mai bun „vârf” al momentului, iar transferul său la campioana en-titre ar putea fi „nucleara” campaniei de transferuri din iarnă.

Pentru asta, finanțatorul FCSB este pregătit să facă un efort financiar semnificativ și să-i ofere fotbalistului un salariu de un milion de euro pe sezon, cu tot cu bonusuri. Vorbim de aceeași sumă pe care o încasează și de la Trabzonspor, scrie digisport.ro.

Denis este jucătorul lui Eyupspor și se concentrează doar pe asta. Suntem fericiți și mândri că sunt cluburi minunate și glorioase precum FCSB care și-au exprimat public interesul pentru Denis. Îl face să se simtă mândru și chiar îl motivează să muncească mai mult și să se perfecționeze.

Totuși, așa cum v-am spus, Denis este jucătorul lui Eyupspor și se concentrează doar pe asta. Este club care l-a primit cu căldură încă din prima zi și cu care își dorește să facă lucruri mărețe.

Piața de transferuri nu este treaba lui Denis și nu se gândește la asta. Se gândește doar să muncească din greu și să readucă Eyuppspor acolo unde îi este locul. Mai are contract până pe 30 iunie 2026″, a spus Enrico Sposato, impresarul jucătorului.

Becali: „Cel mai bun fotbalist român la ora actuală”

La finalul partidei de la Zenica, pierdută de România în fața Bosniei, scor 1-3, Gigi Becali a declarat că Denis Drăguș este „cel mai bun fotbalist român” al momentului. În opinia sa, atacantul celor de la Eyupspor atacantul nu trebuia eliminat în repriza a doua pentru o intrare neglijentă.

După părerea mea, e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Eu așa cred! Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro. Drăguș ridică piciorul sus, dar ăla vine din spate și se bagă, dă cu capul. Putea să îi dea galben, nu roșu. Are acoperire arbitrul, dar la cum a arbitrat N-am văzut niciodată așa ceva”, a declarat Gigi Becali.

